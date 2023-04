Otto Waalkes und Co.: Deutsche räumen bei Romy ab

Otto Walkes und Oscar-Preisträger Brendan Fraser waren bei der Romy Gala die Stars des Abends. Regisseurin Maria Schrader nahm den Jury-Sonderpreis für den „MeToo"-Film „She said“ entgegen.

Das berühmte Bild, das sich vor 26 Jahren allen Zusehern der „Zeit im Bild" mit Ingrid Thurnher bot, wurde ihnen am Samstagabend bei der Kurier Romy-Gala in der Wiener Hofburg wieder in Erinnerung gerufen. Hinter einem Moderatoren-Pult sitzend hielt Thurnher eine Lobrede an den deutschen Komiker Otto Waalkes und überreichte ihm anschließend die Platin-Romy mit den Worten: „Wir brauchen unseren Otto, so wahr ich Ingrid Turnschuh heiße“ - unter ihrem Kleid prangten weiße Sneaker.

Ganz wie damals, beim legendären Interview im ORF-Studio, als Waalkes Thurnher, die eigentlich auf ein seriöses Interview eingestellt gewesen war, mit seinem Schmäh überrumpelte, war es am Samstag aber nicht: „Ich bin ein bisschen älter geworden, aber hab noch alle meine Haare“, sagte der 74-jährige Otto Waalkes und nahm seine „Ottifanten"-Kappe vom Kopf, an der blonde Kunst-Haare hingen.