Bob Dylan entdeckt jetzt Songs von Grateful Dead neu

Bei seiner Japan-Tournee interpretierte Bob Dylan sogar „Truckin'“.

Bob Dylans Frank-Sinatra-Phase – die sich immerhin in zwei Alben und einem Dreifachalbum manifestierte – ist vorbei: bei seiner jüngsten Japan-Tour fiel auch das letzte Überbleibsel, der Song „That Old Magic“, aus dem Programm. Dafür entdeckt Dylan wieder das Repertoire der großen Hippieband Grateful Dead, mit der er bereits 1987 auf Tour ging, wobei die Dead damals Dylans Songs spielten.

Jetzt, 23 Jahre nach dem Ende der Band, kommt es umgekehrt: Bob Dylan reicherte seine – zum Leidwesen seiner Fans derzeit eher konstante – Setlist durch „Brokedown Palace“ an, dann sogar durch das emblematische „Truckin'“, mit der sentenziösen Zeile „What a long strange trip it has been“. Diesen Song hat er ja auch in seiner „Philosophy of Modern Song“ unter den 66 Liedern, die er als vorbildlich beschreibt.

Dass er sich auch mit dem Schaffen der noch lebenden Grateful-Dead-Musiker befasst, zeigte er in Nagoya mit „Only A River“, einen berührenden Song von Bob Weir aus dem Jahr 2015. Auch „Not Fade Away“, das Dylan zweimal wieder spielte, passt ins Bild: Er orientiert sich weniger an Buddy Hollys Original oder an der Version der Rolling Stones als an der Interpretation der Grateful Dead. Man darf gespannt sein, ob Dylan bei seiner Südeuropa-Tour (ab 2. Juni) bei dieser Auswahl bleibt. Und vielleicht plant er ja ein ganzes Album mit Dead-Songs? (tk)