„Wette nie gegen Amerika“, sagt Investitionslegende Warren Buffett treffend. Aber welche Branchen dominieren in der größten Volkswirtschaft der Welt, welche Unternehmen muss man - auch jenseits der Tech-Riesen - kennen? „Die Presse“ stellt sie in einer Serie vor.

Wien. 22.996.000.000.000 Dollar – knapp 23 Billionen: Dieses Bruttoinlandsprodukt macht die USA mit Abstand zur größten Volkswirtschaft der Welt. Den Spitzenplatz wird das Land trotz aller Probleme im Sog globaler und hausgemachter Krisen noch länger gegen den größten Konkurrenten, China, verteidigen können. Politik und Wirtschaft sind eng verzahnt, weshalb die USA einerseits der bestimmende Faktor in der Weltpolitik sind, andererseits auch als Wirtschaftsraum gleich in mehrfacher Hinsicht das Schwergewicht schlechthin: Das liegt nicht allein an den Tech-Riesen – und der florierenden Start-up-Szene.

Der Dollar etwa ist nach wie vor die Weltwährung. Und nicht zuletzt dominieren die New Yorker Börse als größte Wertpapierbörse der Welt und die Tech-Börse Nasdaq als Nummer zwei mit einem Handelsvolumen von zusammen rund 57 Billionen Dollar die globale Finanzwelt. Der Rat von Investorenlegende Warren Buffett an die Anleger ist daher weiter gültig: „Wette nie gegen Amerika.“

Doch wie tickt diese Volkswirtschaft? Welche Branchen beherrschen das Geschehen? Welche Unternehmen haben die Nase vorn? Wer bietet die spannendsten und interessantesten Investmentstorys?

Zutaten und Bedingungen für den einzigartigen Erfolg der USA

Unter dem Motto „Erklär mir Amerika“ sehen wir uns in einer neuen Serie den riesigen Markt und seine Player genauer an. Und beginnen mit einer Branche, die man hier zu kennen glaubt, die aber weitaus bunter ist, als man sich vorstellen kann.