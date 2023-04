Nicht alle im U-Ausschuss zur Wahrheit verpflichtet

Die Diskussion über eine Abschaffung der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss geht am geltenden Recht vorbei.

Zur Person Richard Soyer ist Rechtsanwalt in Wien und Universitätsprofessor für Strafrecht an der Johannes-Kepler-Universität (JKU) Linz. Philip Marsch ist Rechtsanwalt in Wien. Wien. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse sollen die politische Verantwortung für Missstände in der Vollziehung des Bundes prüfen. Ein Viertel der Mandatare kann die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verlangen. Der Präsident des Nationalrats ist nach derzeitiger Rechtslage automatisch Vorsitzender des Untersuchungsausschusses.



Opposition, Medien und Teile der Zivilgesellschaft sparten nicht mit Kritik am Vorsitzenden des Ibiza-Untersuchungsausschusses und seiner Amtsführung. Besonders sein Vorschlag einer Abschaffung der Wahrheitspflicht führte zu heftigen Reaktionen, ja Kopfschütteln.

Aussagenotstand entschuldigt