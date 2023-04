Besitzschutz als Mittel zum Abkassieren bei Falschparkern

Ein krasser Fall in Wien zeigt, wie dreist mit Klagsdrohungen gegen falsch parkende Autofahrer Geschäft gemacht wird. Dem sollte ein Riegel vorgeschoben werden.

Zur Person Mag. Martin Hoffer leitet die Rechtsdienste des ÖAMTC. Wien. Es ist eine Sackgasse, in der Nähe des Rennbahnwegs in Wien. Wo man weniger gut parken oder umkehren kann. Sehr gut parken könnte man auf einem leeren Parkplatz mit mehreren Plätzen am Ende dieser Sackgasse, aber das sollte man nur dann tun, wenn man mit dem Besitzer einen entsprechenden Vertrag hat. Viele „ungebetene“ Benützer des nur recht zaghaft als „Privatgrundstück“ gekennzeichneten Parkplatzes werden „verklagt“, oder es wird ihnen – selbst wenn sie dort nur umdrehen – eine Besitzstörungsklage angedroht.



Mit Kosten rund um die 600 Euro könne man der Klage entgehen – wenn man recht schnell zahle, sogar ein bisschen weniger. Und als ob das nicht schon genug wäre, denn die 600 Euro sind für eine außergerichtliche Einigung bei Besitzstörungen schon durchaus über dem Üblichen, kommt nun noch einmal von einem zweiten Besitzer eine ähnliche (leicht reduzierte) Forderung daher. Denn die Fläche ist auf zwei Besitzer geteilt. Macht in Summe dann rund 1000 Euro für ein mitunter extrem kurzes Befahren eines Parkplatzes.