Würmer reagieren auf Cannabinoide mit Heißhunger

Das biochemische System, das Cannabisraucher hungrig macht, funktioniert auch bei Fadenwürmern.

Unter den von der Realität bestätigten Klischees über Kiffer gehört es, dass sie, wenn sie genug von ihrem Gras geraucht haben, den Eiskasten aufbrechen und mit Appetit essen, was ihnen schmeckt. Vor allem Kalorienreiches, Cheesecake und so. Von einer Fressattacke spricht der Wiener Grobian, auf Englisch heißt es netter „the munchies“, die Verhaltensforschung nennt es „hedonic feeding“ Beide Wörter verwenden auch Neurochemiker um Shawn Lockery (University of Oregon, Eugene) in ihrer Publikation in „Current Biology“. Und sie erklären, welcher Stoff dafür verantwortlich ist: derselbe wie für den Rausch, das Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC). Es bindet sich an Rezeptoren im Hirn, die eigentlich für körpereigene Botenstoffe vorgesehen sind, die man Endocannabinoide nennt.

Das ist nichts Neues. Neu ist, dass ein Endocannabinoid mit dem schönen Namen Anandamid – vom Sanskrit-Wort Ananda (reines Glück) – auf Fadenwürmer der Art Caenorhabditis elegans genauso wirkt wie auf Menschen.

Nicht einmal 1000 Zellen