Was blüht Österreich in der Klimakrise? Klimatologe Harald Rieder gibt einen Ausblick. Eugenie Sophie

Der renommierte Klimatologe Harald Rieder über die „schwierige“ Zukunftsrede des Bundeskanzlers, Wissenschafter als Aktivisten, warum die jetzige Klimapolitik nicht ausreicht und der Markt letztlich für einen Ausbau der Erneuerbaren sorgen wird.

Die Presse: Herr Rieder, wir verzeichnen globale Höchststände der Emissionen, auch in Österreich bewegt sich beim Treibhausgas-Budget seit 30, 40 Jahren sehr wenig. Angenommen, es geht so weiter, worauf müssen wir uns in Österreich in den nächsten Jahren einstellen?

Harald Rieder: Die wirklich großen Veränderungen werden sich ca. ab Mitte dieses Jahrhunderts einstellen. Der Temperaturanstieg hinkt den Emissionen hinterher, auch wenn wir heute die Emissionen auf null stellen, werden wir noch eine weitere Erwärmung sehen. Und die Erwärmung ist in Österreich etwa doppelt so stark wie im globalen Mittel. Global bewegen wir uns momentan auf knapp unter drei Grad zu, für Österreich heißt das dann übersetzt mehr als fünf Grad. All die negativen Auswirkungen, die wir heute schon sehen, werden sich um ein Vielfaches verstärken.



Zum Beispiel Wasserknappheit?

Extremwetterereignisse, Wasserknappheit, Dürre und Trockenheit in der Landwirtschaft werden ein noch größeres Thema werden, weil es auch einen selbstverstärkenden Effekt gibt: Bei Hitzewellen ziehen Pflanzen mehr Wasser aus dem Boden, durch den trockenen Boden fehlt der kühlende Effekt durch Verdunstung, es gibt noch mehr Hitze. Wir bewegen uns in einen Teufelskreis hinein. Wir sollten uns nicht auf ein Spiel einlassen, das die Ernährungsgrundlage auf nationaler Ebene gefährdet.



Ab wann ist die gefährdet?