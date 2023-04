Machtkampf in der Ärztekammer: Ex-Präsident Szekeres lehnt Rückkehr ab

Bei Thomas Szekeres, dem früheren Präsidenten der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer, wurde vorgefühlt, ob er sich vorstellen könnte, den amtierenden Präsidenten, Johannes Steinhart, volley zu beerben. Ein Manöver, das zeigt, wie tief die Gräben in der Standesvertretung sind.

Obwohl am vergangenen Donnerstag ein Abwahlantrag gegen Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart als Obmann seiner Fraktion in letzter Minute zurückgezogen wurde und anschließend versöhnliche Töne zwischen ihm und Fraktionskollege Frédéric Tömböl angestimmt wurden, brodelt es weiter in der Wiener Standesvertretung.

Tömböl ist Finanzreferent in der Kammer und wollte Steinhart ablösen, der Antrag richtete sich aber auch gegen den Generalsekretär der ÖVP-nahen Vereinigung Österreichischer Ärzte, den früheren ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger.

Eine weitere Episode in einer seit Monaten andauernden Seifenoper, in der es vor allem um Macht und sehr viel Geld geht. Der 68-jährige Präsident, Steinhart, niedergelassener Urologe in Wien, wird von Fraktions- und Koalitionskollegen unter Druck gesetzt, zurückzutreten und so etwas wie einen Generationenwechsel in der Kammer möglich zu machen. Vordergründiges Motiv für die regelmäßigen Attacken sind die Missstände rund um die vor einigen Jahren gegründete Beschaffungsplattform Equip4Ordi, eine ausgelagerte Tochtergesellschaft der Kurie der niedergelassenen Ärzte in der Wiener Kammer. Damals war Steinhart Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Darüber soll auch bei der am morgigen Mittwoch, 26. April, stattfindenden Vollversammlung ausführlich diskutiert werden.