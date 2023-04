(c) Janine Schmitz/photothek.de (Janine Schmitz/photothek.de)

Gastland Oesterreich Leipziger Buchmesse 2023, 3. Künstlerische Leiterin und Literaturkritikerin Katja Gasser (c) Janine Schmitz/photothek.de (Janine Schmitz/photothek.de)

Österreich ist Gastland auf der Buchmesse Leipzig. Weltläufig soll der Auftritt sein, sagt Programmleiterin Katja Gasser.

Für das Publikum beschränkt sich die Leipziger Buchmesse auf ein paar wenige Tage Ende April. Für Katja Gasser aber hat sie wohl schon vor eineinhalb Jahren inoffiziell begonnen, und die Lesungen, Touren sowie der Podcast zum Auftritt des Gastlandes Österreich liefen ein halbes Jahr später so richtig an. Die Journalistin und mehrmals ausgezeichnete Literaturkritikerin hat die künstlerische Leitung des Österreich-Auftritts unter dem Motto „meaoiswiamia“ übernommen und – wie sie es formuliert – „jeden einzelnen Beistrich im Programm gesetzt“. 110 Veranstaltungen umfasst dieses Programm allein für die Tage vom 27. bis 30. April in Leipzig: Die Schaubühne Lindenfels wird dort als Stadtzentrale des Gastlandes fungieren, 60 Verlage und rund 200 österreichische Autorinnen und Autoren sind zu Gast. Darunter etwa Raphaela Edelbauer, Franzobel, Arno Geiger, Monika Helfer, Dževad Karahasan, Michael Köhlmeier und Ana Marwan. Mit dem „Schaufenster“ spricht Gasser über den Programmschwerpunkt, die Relevanz von Buchmessen und die Schwierigkeit, diverse literarische Erzeugnisse mit einer nationalen Klammer zu erfassen.

„Die Presse": Gedacht ist das Motto „meaoiswiamia“ als Gegenentwurf zu der, wie Sie meinen, in Österreich tief verwurzelten Haltung „mia san mia“. Was verstehen Sie darunter?