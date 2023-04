„Man muss es dann halt nur angehen“

Im Gespräch. Henry Roske, langjähriger Referent der „German American Trade Association“ (GATA), erklärt, warum sich ein US-Markteintritt gerade jetzt lohnt.

Man liest ja viel, wie sich die Gesetzgebung in den USA für domestic companies geändert hat. Weggang aus Europa, geradezu ein „Goldrausch“ in Amerika. Wie stellt sich das in Ihren Augen dar?

Warum ist es vor diesem Hintergrund auch für österreichische Firmen interessant, eine Tochtergesellschaft vor Ort in den USA zu gründen?

Henry Roske: Ich habe in den vergangenen 20 Jahren etwa 400 deutschsprachige Firmen in die USA begleitet, und mit Ausnahme einiger weniger sind alle erfolgreich. Amerika ist der größte Markt der Welt und die österreichischen Produkte sind von guter Qualität und innovativ. Man sollte sich das nicht entgehen lassen. Die GATA hat in ihrem US-Entry Meeting alles sehr gut aufbereitet. Man muss es dann halt eben nur angehen.

Auswirkungen des IRA (Inflation Reduction Act) für ausländische Firmen?

Ziel des Gesetzes ist u.a. die Reduzierung des CO 2 Ausstoßes der USA um 40 Prozent bis 2030. Für Firmen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Energieeffizienz etc. tätig sind, wurde gewaltiges Potenzial freigesetzt. Das Gesetz hat nämlich, sehr zum Missfallen der EU Kommission, insgesamt 369 Milliarden U.S. Dollar bereitgestellt, welche als Zuschüsse sowie Steuergutschriften verteilt werden. Ein Abwandern von Unternehmen, wenn auch nicht ganz in dem zunächst aus EU-Sicht befürchteten Volumen, war bereits die Folge und dauert weiter an. Das Geld wird über zehn Jahre ausgeschüttet, österreichische Unternehmen haben also weiterhin Zeit den Markteintritt vorzubereiten.

Welche Nachteile haben österreichische Firmen, die keine Niederlassung in den USA haben, aber Geschäfte dort machen?

Die Nachteile sind vielschichtig. Sie haben unter anderem keinen Haftungspuffer, können keine Personen entsenden, kein Bankkonto eröffnen, der Vertrieb läuft schlechter, sie können nicht vom Sozial- und Steuerabkommen profitieren und laufen mittelfristig in die Thematik des Branch Offices hinein. Letzteres bedeutet, dass sich dann die österreichische Mutterfirma geschäftlich in den USA engagiert, mit der Folge, dass man hier steuerpflichtig wird. Wenn möglich sollte man das vermeiden.

Ist der finanzielle Aufwand für klein- und mittelständische Unternehmen nicht viel zu hoch und risikoreich, um sich auf einen so großen und weit entfernten Markt zu wagen?

Nein, mit etwa 5000 U.S. Dollar für alles – Gründung, Aufbau, Büro, Anwaltskosten und behördliche Ausgaben – sind die Kosten viel geringer als in Österreich. Mindestkapital und Handelsregister gibt es nicht; alles, was mit Firmen zu tun hat ist hier viel moderner und unbürokratischer. Das USA-Geschäft selbst hat bestimmte (beherrschbare) Risiken, die Firmengründung als solche hingegen nicht.

Was ist mit Personalkosten? Das ist ja immer ein relativ großer Posten.

Das Lohn- und Gehaltsniveau ist im oberen Bereich höher als in Österreich und im unteren Einkommensbereich niedriger. Man findet leicht Leute und die Bezahlung und Abzug der Steuern übernimmt eine sogenannte Payroll Company.

Gibt es Anforderungen an Kapitalausstattung und ist für eine US-Tochtergesellschaft sofort ein Büro nötig, was dann natürlich Kosten verursacht?

Psychologisch, aber auch weil es einfach wirtschaftlich Sinn macht, sollte man vor Beginn des operativen Geschäfts kostenbewusst vorgehen. Nach Gründung, und bis man Leute hat, braucht man kein echtes Büro, sondern nur eine Firmenanschrift damit Unterlagen ankommen. Wir bieten immer kostenlos unsere Kanzleiadresse an.

Wie ist das Timing von Entscheidung bis Umsetzung / Beginn des operativen Geschäfts?

Wie gesagt, alles, was mit Firmen zu tun hat ist modern, angenehm und schnell in den USA. In etwa zehn Tagen nach Gründung kann es losgehen.