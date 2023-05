Haydnregion Niederösterreich 2023

Kultur. Die Region rund um den Haydn-Geburtsort Rohrau bietet erlesenen Musikgenuss an außergewöhnlichen Spielorten.

Unter dem Motto „Mythos Haydn“ präsentiert die „Haydnregion Niederösterreich“ noch bis 10. Dezember ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Klassik-Programm an 15 Standorten rund um das Haydn-Geburtshaus in Rohrau. Der Konzertzyklus zeichnet sich durch den Zauber und den besonderen Charme der Spielorte aus, deren Bandbreite sich von der antiken Römertherme über barocke Festsäle bis zum Heurigen-Innenhof erstreckt. Seit 2022 wird auch im Naturpark Mannersdorfer Wüste und im Festsaal von Schloss Ebergassing konzertiert, 2023 gastiert die Haydnregion erstmals im zauberhaften Schloss Walterskirchen in Wolfsthal und in der Hainburger Pfarrkirche, wo einst schon der ­junge Joseph Haydn musizierte.

Die Klassik-Konzertreihe Haydnregion Niederösterreich findet an 15 Orten rund um das Haydn-Geburtshaus in Rohrau statt. (c) Lukas Lorenz

Der künstlerische Leiter Dr. Michael Linsbauer über das Programm: „Ich freue mich, dass wir auch heuer wieder hochkarätige Kunstschaffende als Mitwirkende gewinnen konnten: etwa die israelische Sopranistin Shira Patchornik, Kammersängerin und Volksopern­mitglied Annely Peebo, Countertenor Valer Sabadus, Bariton Adam Plachetka, die Originalklang-Ensembles ­Barucco und Salzburger Hofmusik, die Schauspielstars Kristina Sprenger und Cornelius Obonya. Und mit ­Joseph Haydns ,Tobias‘ dürfen wir uns auf eine Programmrarität in internationaler Starbesetzung freuen.“

Links: Die preisgekrönte israelische ­Sopranistin Shira Patchornik – zu erleben am 24. Juni im Oratorium „Tobias“. Rechts:Cornelius Obonya – Auftritt am 11. Juni im Rahmen von „Haydn und die Jazz“, mit Kontrabassist Peter Havlicek und Ensemble. (c) Rico Molaro, Dieter Steinbach

Programm-Höhepunkte bis Ende Juni: Im Barockschloss Petronell präsentieren das Originalklang-Ensemble Barucco und Countertenor Valer Sabadus mit „In Arkadien“ ein raffiniertes Programm zwischen orchestralen Raritäten der Frühklassik und musikalischen Rezeptionen antiker Mythen. Ende Mai leistet der „5. Internationale Haydn-Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie“ mit der Juryvorsitzenden Kammersängerin Angelika Kirchschlager einen wichtigen Beitrag zur Förderung aufstrebender Nachwuchssänger:innen. Das Finalkonzert mit Publikumsvoting findet wegen des großen Interesses erstmals in Schloss Rohrau statt.

Im Rahmen von „Haydn und die Jazz“ überrascht ein illustres Ensemble um Schauspielstar Cornelius Obonya und Kontragitarrist Peter Havlicek mit jazzig-wienerischen Interpretationen von Joseph Haydns schottischen und walisischen Liedbearbeitungen. Mit dem Oratorium „Tobias“ steht ein Meisterwerk Joseph Haydns in Spitzenbesetzung auf dem Programm: mit Starbariton Adam Plachetka, der international preisgekrönten israelischen Sopranistin Shira Patchornik und dem Czech Ensemble Baroque.