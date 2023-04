"Mindset" von Sebastian Hotz: Ein Tweet über 270 Seiten

Sebastian Hotz wurde als Satiriker @elhotzo über die sozialen Medien bekannt. Sein erstes Buch „Mindset“ ist ein Märchen über toxische Männlichkeit.

Während nach dem Vienna City Marathon Abertausende Hobbyteilnehmende ihre Erfolge stolz in den sozialen Medien mit verschwitzten Gruppenfotos und Aufnahmen ihrer Medaillen präsentiert haben, wünscht sich Sebastian Hotz „einen Marathon fürs Spazierengehen: Man bekommt zwölf Stunden Zeit, und wer währenddessen am meisten gelustwandelt, frohlockt und am zünftigsten eingekehrt ist, gewinnt.“

Den Beitrag teilte der deutsche Satiriker und Autor unter seinem Kürzel @elhotzo am Sonntag mit seiner 1,3-Millionen-Gefolgschaft via Instagram. Der Endzwanziger aus dem oberfränkischen Bayern ist seit Jahren insbesondere auf Twitter und Instagram erfolgreich, postet dort täglich zehn neue „Gags“, alle eigens ersonnen, zusätzliche Redakteure gibt es keine. Die kreative, humoristische Leistung ist ihm nicht abzusprechen. Dabei macht er sich über sich selbst, seine Generation, aber auch eine neoliberale, sich ständig optimierende Leistungsgesellschaft lustig. Ein Marathon ist also ein gefundenes Fressen für den Influencer.