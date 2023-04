Vier Gründe, warum sich die Talfahrt des Dollars fortsetzen könnte

Das Risiko einer generellen Abkehr vom US-Dollar wird von Anlegern ernsthaft in Betracht gezogen.

Professionelle Anleger sehen den Dollar noch weiter von den Höchstständen des letzten Jahres, die in den letzten zwei Jahrzehnten erreicht wurden, abrutschen, da der Markt den bevorstehenden Lockerungszyklus der Federal Reserve unterbewertet hat. Laut der jüngsten MLIV Pulse-Umfrage erwarten 87 Prozent der 331 Befragten, dass die US-Notenbank Fed die Zinssätze in einem Lockerungszyklus, der nach Ansicht von 40 Prozent noch in diesem Jahr beginnen wird, auf drei Prozent oder darunter senken wird - einige sogar deutlich. Dies steht im Gegensatz zu den Markteinschätzungen, die von einem Leitzins von etwa 3,05 Prozent in zwei Jahren ausgehen. Dementsprechend sind die professionellen Anleger gegenüber dem Dollar negativ eingestellt.

Viele geben ausdrücklich an, dass sie pessimistisch sind, weil der Renditepfad, wie er eingepreist ist, zu hoch ist. Interessanterweise lautet die zweithäufigste Antwort, dass sich die Spannungen im Bankensektor weitgehend auf die USA beschränken werden, was wiederum bedeutet, dass die Fed gezwungen sein wird, eine restriktivere Haltung einzunehmen als ihre globalen Konkurrenten. So seltsam es auf den ersten Blick erscheinen mag, es gibt in der Tat einen historischen Präzedenzfall dafür, dass die Fed die Zinsen stark senkt, ohne dass andere Zentralbanken nachziehen.