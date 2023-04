Warum Rapid das Cupfinale besser gewinnen sollte

(c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Österreichs Fußball-Logik: Salzburg sagte die Revolution in der Bundesliga vorerst ab, damit gewinnt der ÖFB-Cup immens an Bedeutung. In Klagenfurt wartet auf den Sieger das fixe Europacup-Ticket.

Es gibt nur eine Methode, mit der man Gerüchte, übliches Konjunktiv-Geplapper und angesagte Revolutionen auch in Österreich umgehend abhakt: mit einem Sieg. So zeigte es Salzburg im ersten Duell der Meistergruppe gegen Sturm Graz jedenfalls eindrucksvoll vor. Mit dem deutlichen 2:0 gegen den ersten Verfolger bestätigte der Seriensieger seine Anwärterschaft auf den zehnten Titel in Folge.

Fünf Punkte Vorsprung sind nun ein respektables Polster, sollten weitere Einbrüche ausbleiben, wovon auszugehen ist, wurde in Graz der Weg zur nächsten Feier geebnet.