Die alte Abfahrt wird zum Park

Die gesperrte Abfahrt Simmering ist abgerissen, sie wird bis kommenden Sommer zum „Tangentenpark an der Ostbahn“ umgebaut.

Es ist ein Ort, von dem in Wien jeder weiß und den doch keiner findet, es sei denn, man ist von hier. „Die gesperrte Ausfahrt Simmering“, jeder kennt sie aus dem Verkehrsfunk, vom Vorbeifahren, sie ist ein bekanntes Kuriosum und ein seltsamer, verborgener Ort. Wie kommt man hierher?

„Ich wollte mir das Ganze mit meinem Mann einmal am Wochenende anschauen, dann sind der Josef (Thon, als Leiter der MA 48 eigentlich auch ein guter Wien-Kenner, Anm.) und ich hergefahren, wollten die Tangente entlang, das geht ja nicht, haben uns verfahren, schlussendlich haben wir fast zwei Stunden gebraucht, bis wir hierhergekommen sind“, erzählt Wiens Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei einem Lokalaugenschein. Dann aber sei sie begeistert gewesen, was für eine Fläche hier brachlag.

Mittlerweile fällt diese in Simas Zuständigkeit, denn das Areal um die nie in Betrieb genommene Abfahrt von der A23 in Favoriten (sie heißt Abfahrt Simmering, weil sie in einer Schleife über die Bezirksgrenze nach Simmering hätte führen sollen) wird zum „Tangentenpark an der Ostbahn“.

In den vergangenen Jahren wurde die Abfahrt nach mehr als 40 Jahren Nichtnutzung abgerissen, stehen geblieben sind nur das erste Stück, bis zu den ersten Pfeilern, das kann nicht abgetragen werden – und ein asphaltiertes Straßenstück, auf dem die Asfinag eine Fotovoltaik-Anlage plant.

Der Rest wird zum Landschaftspark: Die Stadt hat das Areal von der Asfinag gepachtet, unbefristet, bis 2063 verzichtet die Asfinag auf die Kündigung. Dann könnte die nächste Sanierung der A23 anstehen. Die Stadt will nun zehn Millionen Euro in den Park investieren: Der soll 60.000 Quadratmeter umfassen, inklusive Wasserflächen, Sportanlagen wie Tischtennistische oder Pumptrack, inklusive Kiosks oder Kinderspielplatzes samt Seilbahn oder Kletterwald.