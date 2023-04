Hier bitte kleben: Die Plakatsammlung der Stadt Wien wird Hundert

(c) Wienbibliothek im Rathaus

Hundert Jahre Plakatsammlung der Wienbibliothek spiegeln ebenso viel Stadtgeschichte wider.

Gemeinde Wien Städtisches Ankündigungsunternehmen, das ist also die Langform der vor Ort in Plakatierangelegenheiten so gut wie unumgänglichen Gewista. Aus dem Archiv des seit 1921 existierenden Unternehmens geht die Plakatsammlung der Wien­bibliothek hervor. Circa 7000 Neuzugänge gibt es pro Jahr, insgesamt 200.000 Plakate sind derzeit online aufrufbar – eine eigene Onlinesuche mit KI-Unterstützung soll es ab Ende des Jahres geben.

Bereits jetzt liegt aber etwas Analoges vor, aus dem sich die 100 Jahre der Plakatsammlung erschließen lassen: Ein im Residenz Verlag erschienener Band, der – logischerweise – überaus reich bebildert ist und sich dem titelgebenden Thema, „Das Plakat in der Stadt“, in drei großen Themenblöcken widmet.

Hier geht es zum einen um das Plakat als Dokument, aus dem sich die Entwicklung der Stadtgeschichte ablesen lässt, zum anderen um die Betrachtung der eingesetzten Medien und das Ziel einer Erziehung zu gestalterischem Gespür, und natürlich um die Geschichte der Sammlung selbst. Nicht nur betrachtens-, sondern durchaus auch lesenswert.

„Das Plakat in der Stadt“. Hg. von Bernhard Hachleitner und Julia König, erschienen im Residenz Verlag. Beigestellt.

