Credit Suisse: Geld fließt weiter ab

Im ersten Quartal zogen Kunden 61,2 Mrd. Franken an Vermögen von dem angeschlagenen Institut ab.

Die schwer angeschlagene Schweizer Credit Suisse hat am Montag über massive Geldabflüsse im ersten Quartal berichtet. Um Sonderfaktoren (durch die Notübernahme durch die UBS) bereinigt resultierte erneut ein großer Verlust. Die Vermögensabflüsse in den ersten drei Monaten des Jahres beliefen sich auf 61,2 Milliarden Franken (62,5 Mrd. Euro), wie dem am Montag publizierten Quartalsbericht der Großbank zu entnehmen ist.

Wie die Credit Suisse weiter schreibt, hätten sich die Kundeneinlagen der Bank um 67 Mrd. Franken verringert. Zusammenzählen lassen sich die beiden Zahlen allerdings nicht, da es gewisse Überschneidungen gibt.

Große Geldabflüsse verzeichnete die Credit Suisse insbesondere in der zweiten Märzhälfte. Damals hatte sich die Situation im Umfeld der US-Bankenkrise und nach negativ aufgenommenen Aussagen eines saudischen Großaktionärs zugespitzt.

Kundenvermögen sinken

Mit den Abflüssen im ersten Quartal sind auch die Kundenvermögen der Großbank weiter zurückgegangen. Per Ende März 2023 weist die Credit Suisse noch verwaltete Vermögen in Höhe von 1,25 Billionen Franken aus, nach 1,29 Billionen per Ende 2022. Nach der Bekanntgabe des Zusammenschlusses hätten sich die Abflüsse auf einem „niedrigeren Niveau“ stabilisiert, eine Trendumkehr sei jedoch bis 24. April nicht beobachtet worden.

Die heftigsten Abflüsse verzeichnete die Bank in der Vermögensverwaltung (Wealth Management), wo netto rund neun Prozent der Mittel abgezogen wurden. In der Schweizer Bank beliefen sich die Abflüsse auf ein Prozent und im Geschäft mit institutionellen Kunden (Asset Management) auf drei Prozent.

Die Finanzergebnisse der zweitgrößten Schweizer Bank für die ersten drei Monate des Jahres stehen im Zeichen der Rettungsmaßnahmen des Bundes: Wegen der von den Behörden verfügten Abschreibung der AT1-Obligationen auf null weist die Großbank unter dem Strich für die ersten drei Monate nun einen Reingewinn von 12,4 Mrd. Franken aus.

Zudem konnte die Credit Suisse von einem Gewinn von 0,7 Mrd. Franken aus der Veräußerung des Geschäfts mit verbrieften Produkten, Securitized Products Group (SPG), profitieren. Dem stand allerdings eine Goodwill-Wertberichtigung in Höhe von 1,3 Mrd. Franken gegenüber, die „nahezu vollständig“ im Wealth Management erfasst wurde, wie auch ein Restrukturierungsaufwand von 0,3 Mrd. Franken.

Auch die Erträge der Großbank stehen im Zeichen der Abschreibung der AT1-Anleihen: Die Credit Suisse weist vor allem dank der milliardenschweren Transaktionen einen mehr als vervierfachten Nettoertrag von 18,5 Mrd. Franken aus. Den Vorsteuergewinn beziffert die Credit Suisse mit 12,8 Mrd. Franken. Auf Basis von bereinigten Zahlen resultierte für die ersten drei Monate dagegen ein Vorsteuerverlust von 1,3 Mrd. Franken bei einem Nettoertrag von noch 2,7 Mrd. Franken.

Wegen der massiven Abzüge hatte die Credit Suisse von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sehr hohe Liquiditätshilfen erhalten, die zum Teil durch die Schweizer Regierung gestützt wurden. Per Ende März lag die Kreditaufnahme bei 108 Mrd. Franken, nachdem im Verlauf des Quartals 60 Milliarden zurückgezahlt wurden. Bis 24. April seien weitere zehn Mrd. zurückgezahlt worden.

Dank der Hilfen betrug die durchschnittliche Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) der Gruppe zum Ende des Quartals hohe 178 Prozent. Per Ende 2022 lag die durchschnittliche Mindestliquiditätsquote bei 144 Prozent.

Angesichts des angekündigten Zusammenschlusses mit der UBS und des weiteren Ausstiegs aus Geschäften erwartet die Credit Suisse für das zweite Quartal und für das Gesamtjahr einen „erheblichen Vorsteuerverlust“.

Dies hänge allerdings unter anderem vom weiteren Verlauf der Mittelflüsse, dem Ausstieg aus den „nicht zum Kerngeschäft gehörenden Divisionen“ oder auch von den Auswirkungen der Fluktuation der Mitarbeiter ab. Die Credit Suisse treffe aber „proaktive Maßnahmen“, um ihr Kundengeschäft zu schützen und die Risiken zu steuern, hieß es.

Wann kommt die Übernahme?

Es dürfte sich um den letzten Quartalsbericht der Credit Suisse als eigenständige Bank handeln. Allerdings hat die UBS seit der Ankündigung noch keine konkreten Angaben zur Übernahme gemacht, auch das geplante Datum der geplanten Integration hat sie noch nicht offengelegt.

(apa/awp/sda)