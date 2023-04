Carlos Alcaraz, das Beste aus zwei Tenniswelten

Der junge Spanier vereint in seinem überragenden Sandplatztennis die Wucht eines Rafael Nadal und die Finesse eines Roger Federer. Die nächsten Wochen werden so zum Triumphzug.

Der Gegner wusste, dass sie kommen, und doch schaffte er es nicht einmal in ihre Nähe: 26 Winner hat Carlos Alcaraz im Barcelona-Finale geschlagen, gleich neun davon per Stoppball. Nachdem er die großen Hartplatztitel gewonnen hat, Miami, US Open, Indian Wells, ist der Spanier nun im Begriff, das Sandplatztennis auf ein neues Level zu heben. Auftakt und erstes Meisterstück war das Barcelona-Finale gegen Stefanos Tsitsipas, einen ausgewiesenen Sandexperten, der wenig falsch machte und dennoch auf verlorenem Posten stand (6:3, 6:4).

Das Sandtennis des 19-jährigen Alcaraz ist ein anderes als das seines großen Landsmanns Rafael Nadal. Alcaraz erinnert vielmehr an einen explosiveren Federer. Auf die für diesen Belag charakteristischen langen Ballwechsel muss er sich gar nicht erst einlassen, schnell übernimmt er die Kontrolle und weicht nicht von der Grundlinie – eine Fertigkeit, die Federer perfektionierte und die Nadal in solch jungen Jahren nicht beherrschte. Gerät Alcaraz doch in die Defensive, weiß er sich dank seiner Schnelligkeit und Balance zu befreien – um danach auch gern überfallsartig am Netz aufzutauchen. Jederzeit und überall kann er so das Kommando über einen Ballwechsel übernehmen.