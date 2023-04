Karmasin vor Gericht: Der Fall der schwarzen Hoffnungsträgerin

Ab Dienstag steht Ex-Familienministerin Sophie Karmasin wegen schweren Betrugs vor Gericht: Aufstieg und Fall einer politischen Hoffnung.

Weil sich die frühere Familienministerin Sophie Karmasin ungerechtfertigter Weise auch nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung monatelang Bezüge auszahlen ließ – obwohl sie andere geldwerte Ansprüche erwarb, muss sich die Ex-Politikerin ab Dienstag vor dem Strafrichter verantworten. Und zwar wegen schweren Betrugs mit einer Schadenssumme von ungefähr 79.000 Euro.

Die Ex-Ministerin zahlte später bereits an sie überwiesene Einkünfte zurück. Dass ihr dies als tätige Reue angerechnet werden könne (dann ginge sie in diesem Anklagepunkt straflos aus), wird aber von der Korruptionsstaatsanwaltschaft, der WKStA, verneint. Erstens seien vorerst nur 62.000 Euro zurück überwiesen worden. „Die Schadensgutmachung war daher nicht vollständig“, meint die WKStA. Und zweitens: „Zudem ist auch die Freiwilligkeit der Schadensgutmachung zu verneinen.“

Tauziehen um tätige Reue

Denn: „Die (zunächst unvollständige) Schadensgutmachung erfolgte, weil MMag. Dr. Karmasin-Schaller angesichts der medialen Berichterstattung zur Bezugsfortzahlung in Zusammenschau mit dem im gegenständlichen Verfahren dringenden Verdacht keine Möglichkeit einer erfolgreichen Verweigerung der Rückzahlung mehr sah. Zudem war ihr bewusst, dass die Verdachtslage erdrückend war."

Kurz gesagt: Wenn man bereits mit dem Rücken zur Wand steht bzw. schon am Radar der Behörden aufscheint, kann man im Nachhinein nicht den Bonus der tätigen Reue für sich in Anspruch nehmen. Gut vorstellbar, dass die Angeklagte selbst beim Prozess zur Frage der tätigen Reue eine völlig andere Einschätzung als jene der WKStA präsentiert.

Es gibt auch einen zweiten Vorwurf: Karmasin soll nach ihrem Politik-Aus in drei Fällen die Weichen dafür gestellt haben, dass Studien für das Sportministerium bei ihr – und nicht bei anderen Meinungsforschern – in Auftrag gegeben werden. Dafür soll sie die Anbote zweier (scheinbarer) Konkurrentinnen mit diesen vorab abgesprochen haben, um als Bestbieterin dazustehen. Insofern wird ihr das Delikt „Wettbewerbsbeschränkende Absprachen“ zur Last gelegt. Dem Vernehmen nach wird sich die Ex-Politikerin, verteidigt von den Top-Anwälten Philipp Wolm und Norbert Wess, nicht schuldig bekennen. Bis zu drei Jahre Haft drohen. Zur Erinnerung: Gut drei Wochen saß die 56-Jährige bereits in U-Haft.

Der Wechsel auf die andere Seite

Doch wie konnte es soweit kommen? Und wie war das damals, als Sophie Karmasin in die Politik einstieg und rasch zur schwarzen Hoffnungsträgerin wurde?

„Ich habe mich entschieden, auf die andere Seite zu wechseln, weil ich die Möglichkeit sehe, etwas zu gestalten. Ich bin und bleibe parteifrei, und das ist auch der neue Zugang, den ich in die Politik mitbringe. Ich möchte unabhängig von Partei und Ideologie in der Sache etwas vorantreiben.“ Es ist mehr als neun Jahre her, dass Sophie Karmasin-Schaller diese Worte sagte. Und sie sprach sie mehrfach – in Zeitungs-Interviews sowie bei zufälligen Begegnungen in der Wiener Innenstadt. Vermutlich fielen sie auch rund um den Ölberg in Klosterneuburg, wo die Mutter zweier Söhne mit ihrem Mann wohnt.

Der Anlass: Im Dezember 2013 wurde die studierte Psychologin und Betriebswirtschafterin, die bis dahin das Familienunternehmen „Karmasin Motivforschung“ leitete, als Ministerin für Familie und Jugend in die Bundesregierung geholt. Eingefädelt hatte dies der damalige Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP). Doch wie kam es dazu? Und wie konnte es sein, dass ausgerechnet die Meinungsforscherin später für jede Menge Negativschlagzeilen sorgte?

Schon als Volksschülerin eine Forscherin

Schon als Volksschülerin, so erzählte Karmasin zu Beginn ihrer Ministerinnenzeit selbst, hätte sie die Federpennale und Bankfächer ihrer Mitschülerinnen durchstöbert. Sie habe sich so ein Bild davon machen wollen, welche Ölkreiden und Filzstifte die anderen hatten. Dafür habe sie es in ihrer Teenagerzeit strikt abgelehnt, sich mit Modetrends und angesagten Marken zu befassen. Die rebellische Schülerin trug vielmehr abgerissene Jeans und krause Haare. Und las die Zeitschrift „Emma“ der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer.

Nach dem Studium verschlug es Karmasin in die Industrie zum Waschmittelkonzern Henkel, wo sie 1993 als Product-Managerin für „Persil“ und „Somat“ begann. Bald wurde ihr die Arbeit in Wien und Belgien zur eintönigen Routine und sie entschied sich, im Alter von 28 Jahren ins Familiengeschäft einzusteigen – ihre Mutter Helene Karmasin gründete einst das gleichnamige Institut für Motivforschung, ihr Vater Fritz Karmasin fungierte als Geschäftsführer des auf Umfrageforschung spezialisierten Gallup-Instituts.

Sophie Karmasin übernahm also die Leitung der empirischen Abteilung, ab 1998 saß sie auch in der Geschäftsleitung des Gallup-Instituts, ab 2006 wurde sie Geschäftsführerin des daran angeschlossenen Instituts für Motivforschung. 2003 gründete sie den „Klub für Frauen“, an dem alsbald auch die (ehemaligen) Politikerinnen Christine Marek, Gabriele Heinisch-Hosek, Ulli Sima und Eva Glawischnig Interesse bekundeten. Dort besprochen wurden Themen wie zeitgemäße Kinderbetreuung.

Karmasin und Filzmaier

Vor ihrem Wechsel in die Politik analysierte Karmasin gemeinsam mit dem Politologen Peter Filzmaier die TV-Duelle vor der Nationalratswahl 2013 für den ORF. Um als Quereinsteigerin nicht gegen das Unvereinbarkeitsgesetz zu verstoßen, trat Karmasin nach ihrer Bestellung zur Ministerin ihre Anteile an „Karmasin Motivforschung“ sowie an dessen Tochtergesellschaft „Das Österreichische Gallup Institut Dr. Karmasin GmbH“ an ihren Ehemann ab.

Als Ministerin ging sie ihr Herzensthema an: die Reform des Kinderbetreuungsgeldes. Und sie entfachte Debatten – mit ihrer Forderung nach einem Rauchverbot für Jugendliche und einem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr.

Für Erstaunen sorgte sie überdies mit der Idee, den 1. Mai vom Tag der Arbeit zum Tag der Familie umzuwidmen – und ihrer strikten Ablehnung der Ehe für Homosexuelle („Ehe soll heterosexuellen Paaren vorbehalten sein“).

Freilich ließ sie in ihrer Zeit als Ministerin auch immer wieder mit Umfrageergebnissen aufhorchen, die sie als „Evidence based Policy“ rechtfertigte. Ein Ergebnis davon: Für 85,6 Prozent der Eltern ist es wichtig, dass ihren Kindern in der Nachmittagsbetreuung ein Mittagessen angeboten wird.

Als Spindelegger zurücktrat

Allerdings: Eineinhalb Jahre nach ihrem Aufstieg trat ihr Erfinder Spindelegger zurück. Zu dessen Nachfolger Reinhold Mitterlehner baute sie kein wirklich gutes Verhältnis auf – im Amt blieb sie trotzdem noch eine Weile; hinter vorgehaltener Hand vor allem deshalb, weil sich sonst auf der ÖVP-Regierungsbank nur Männer gefunden hätten.

Im August 2017 gab sie folglich bekannt, nach der Nationalratswahl im selben Jahr aus der Politik ausscheiden zu wollen – tat es und blieb ihr doch verbunden, genauer gesagt Mitterlehners Nachfolger. „Was Sebastian Kurz ganz anders macht: Er ist stets erreichbar und gesprächsbereit“, sagte Karmasin schon im Dezember 2017 dem Magazin „Profil.“

Übrigens war es auch Karmasin, die im März 2016 den Kontakt zwischen dem Verleger Helmut Fellner und dem damaligen Finanzministeriums-Generalsekretär und Kurz-Intimus Thomas Schmid herstellte. Ob sie ahnte, dass ihr – und anderen – diese Art der Vernetzung schließlich zum Verhängnis werden könnte, lässt sich schwer einschätzen. Feststeht, dass diverse – mittlerweile von der WKStA sichergestellte – Handy-Chats nicht nur die aktuellen Vorwürfe nähren, sondern auch Karmasins Verwicklung in die sogenannte Inseraten-Affäre aufzeigen. Aber das ist eine andere Geschichte. Vorerst geht es vor Gericht „nur“ um mutmaßlichen Bezüge-Betrug und um Absprachen, die den fairen Wettbewerb verzerrt haben sollen. Freilich gilt die Unschuldsvermutung.