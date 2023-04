Die gestutzten Flügel der Neos

Trost für Landesrätin Andrea Klambauer am Wahlabend: Die Neos fliegen in Salzburg aus Regierung und Landtag.

Im Bund haben die Pinken gute Umfragewerte, in Salzburg scheitern sie. Der Aufbau von Strukturen auf dem Land fällt schwer. Aber setzen die Neos thematisch auf die richtigen Punkte?

Das Dirndl wird in Salzburg ausgemustert, also politisch. Die Neos als Teil der schwarz-grün-pinken Koalition fliegen mit Andrea Klambauer nicht nur aus der Regierung. Die 4,2 Prozent (-3,1) reichen nicht einmal mehr für den Einzug in den Landtag.

In Kärnten waren die Pinken im März erneut am Einzug in den Landtag gescheitert. In Niederösterreich konnten die Neos im Jänner Stimmen gewinnen, wenngleich der ersehnte Klubstatus verfehlt wurde. Die Zahlen stehen im Widerspruch zu den bundesweiten Umfragen, in denen die Partei zuletzt wiederholt zweistellig ausgewiesen wurde (bei der Nationalratswahl 2019 kam man auf 8,1 Prozent). Warum also tun sich die Neos auf Landesebene so schwer?