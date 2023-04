20-Jähriger postet Drohvideos und wird von Cobra festgenommen

Der junge Mann drohte einem mutmaßlichen Bekannten seiner Ex-Freundin, ihn zu töten. Er filmte sich dafür auch mit einer täuschend echt aussehenden Waffe.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden hat in der Nacht auf Montag einen mutmaßlichen Bekannten seiner Ex-Freundin über Social Media mit dem Umbringen bedroht. Daraufhin ist er von der Cobra festgenommen worden. Untermauert hatte er die Drohung mit zwei Videos, die ihn beim Hantieren mit einer täuschend echt aussehenden Waffe zeigten. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, berichtete die Polizei.

Die Ex-Freundin des 20-Jährigen dürfte einen Post des 17-Jährigen kommentiert haben. Das veranlasste den eifersüchtigen Oberösterreicher, die Drohvideos zu drehen und zu posten. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde in der Nacht in seiner Wohnung von der Cobra verhaftet. Er ist geständig. Die Waffe wurde nicht sichergestellt. Sie soll einem 16-jährigen Freund des Mannes gehören, der sie zerlegt und entsorgt haben will.

(APA)