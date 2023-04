Mann wollte Frau in London vor U-Bahn werfen - lange Haftstrafe

(c) Getty Images (Oli Scarff)

Londoner Gericht verurteilte den 42-Jährigen wegen versuchten Mordes.

Weil er eine ihm unbekannte Frau vor eine einfahrende U-Bahn in London werfen wollte, muss ein Mann für zehn Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte den 42-Jährigen am Montag wegen versuchten Mordes. Der stark betrunkene Mann hatte die damals 22-Jährige auf der Plattform der "Tube" im Bahnhof King's Cross angesprochen.

Als sie ihn ignorierte, umfasste er die junge Frau, die auf dem Weg zum berühmten Notting-Hill-Karneval war, an der Hüfte. Der Mann hob sie hoch und schwang sie Richtung Gleis, wo eben ein Zug einfuhr. Freunde der Frau griffen ein und konnten den Täter rechtzeitig zu Boden werfen.

Folgen des Zwischenfalls

Sie leide noch immer an den Folgen des Zwischenfalls im August 2022, sagte die junge Frau. Wenn sie mit der U-Bahn fahren müsse, warte sie mit dem Rücken an der Wand oder auf der Treppe, bis der Zug gestoppt habe.

(APA)