Ein Fisch,der blinzeln kann wie wir

Für Landwirbeltiere ist das Benetzen der Augen wichtig. Schlammspringer haben es unabhängig entwickelt.

Waren es große Schritte im wörtlichen Sinn? Wir wissen es nicht. Aber es war ein großer Schritt für die Menschheit: die Eroberung des Landes durch unsere – noch fischartigen – Vorfahren vor rund 385 Millionen Jahren. Mit ihr einher gingen zahlreiche Anpassungen, eine davon ist die Entwicklung des Blinzelns.

Dieses dient ja unter anderem dazu, die Augen feucht zu halten. Das hat ein Tier, das im Wasser lebt, nicht nötig. Aber so gut wie alle Landwirbeltiere blinzeln. Wie hat sich das entwickelt? Fossilien können in dieser Frage nicht helfen; und die Übergangsformen, die sozusagen gerade dabei waren, das Land zu erobern, sind ausgestorben. Aber es gibt heutige Fische, die teilweise an der Luft sind und daher blinzeln: die Schlammspringer. Man findet sie in Flussmündungen und im Gezeitenbereich von Meeren, also dort, wo das Wasser kommt und geht. Dort leben sie amphibisch, an Land und im Wasser; an Land dienen ihnen ihre muskulösen Brustflossen als Fortbewegungsmittel.

Ein Fall von konvergenter Evolution

Eine Gruppe um den US-Paläontologen Neil H. Shubin, weithin bekannt durch populärwissenschaftliche Bücher wie „Der Fisch in uns“, hat sich nun mit dem Blinzeln der Schlammspringer befasst. Diese haben diese Fähigkeit unabhängig von den Vorfahren der heutigen Landwirbeltiere erworben: Konvergente Evolution nennt man das. Ihre Augen sitzen wie bei den Fröschen oben auf dem Kopf, zum Blinzeln ziehen sie diese in die Augenhöhlen zurück, wo eine Membran sie bedeckt. Klingt kompliziert. Und doch dauert dieses Blinzeln ungefähr gleich lang wie bei uns. Zudem dient es den gleichen drei Zwecken: der Reinigung der Augen, ihrem Schutz und ihrer Befeuchtung. Wobei die Fische nicht wie wir Tränendrüsen haben, stattdessen verwenden sie Abwandlungen der Zellen, die den Schleim der Fischhaut erzeugen.

Ob das Blinzeln der Fische auch einem vierten Zweck dient, nämlich dem kommunikativen Zublinzeln, konnten die Forscher nicht eruieren. Dafür verglichen sie die Anatomie der Schlammspringer mit jener nahe verwandter Fische, die im Wasser geblieben sind und nicht blinzeln. Ergebnis, berichtet in den „Proceedings of the National Avademy of Sciences" (24. 4.): Dieses komplexe Verhalten wurde durch Umarrangieren bereits vorhandener Muskeln und ihrer Bewegungen möglich, dazu kam als ganz neues Gewebe die bedeckende Membran. „Man muss nicht viel neues Zeug entwickeln, um ein neues Verhalten zu entwickeln“, kommentiert Brett Aielo, einer der beteiligten Forscher.