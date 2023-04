Was Sie heute wissen müssen: Der schnelle Start in den Nachrichtentag

Briefing

Wo gibt es in Europa noch Kommunisten? Am Wort Kommunismus streift man heute lieber nicht mehr an. Wer es doch tut und damit Erfolg hat, sorgt für Aufsehen. So wie jetzt die „KPÖ plus“ in Salzburg und davor die Grazer KPÖ, die 2021 sogar Platz eins in der steirischen Landeshauptstadt holte. Lokale Ausreißer sind tatsächlich nicht selten in Europa. >> Wo sich Parteien noch stolz kommunistisch nennen. Hören Sie dazu auch unseren Podcast >> Sitzt die KPÖ bald im Nationalrat?

Karmasin-Prozess. Heute beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP). Mit Karmasin steht eine erste Person aus dem politischen Umfeld von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vor Gericht, Ermittlungen gegen weitere Ex-ÖVP-Funktionäre von Kurz abwärts sind anhängig. In der Verhandlung geht es noch nicht um die Rolle Karmasins in der ÖVP-Umfrageaffäre, sondern um Bezugsfortzahlungen sowie wettbewerbsbeschränkende Absprachen. >> Den Gerichtsticker finden Sie hier, um 9 Uhr geht es los

Mond in Sicht: Wenn alles gut geht, wird es ein historischer Dienstag. Heute gegen Abend will das junge japanische Raumfahrtunternehmen Ispace ein Landegerät namens "Hakuto-R" auf dem Mond aufsetzen lassen. Bei Erfolg wäre es die weltweit erste private Mondlandung.

Trump vor Gericht. Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump beginnt heute in New York ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Zunächst sollen bei dem Verfahren (ab 15.30 Uhr/MESZ) in Manhattan die zwölf Geschworenen ausgewählt werden. Die US-Autorin Jean Carroll wirft dem Republikaner vor, er habe sie Mitte der 1990er-Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück.