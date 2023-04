Erdoğans Herausforderer crasht Twitter in der heißen Wahlkampfphase

Der sonst als trocken geltende Kemal Kılıçdaroğlu hat bislang einen erfolgreichen Wahlkampf geführt und sich keine Schnitzer geleistet. Das jüngste Video über seinen Glauben gilt jetzt schon als eines der meistgesehenen auf Twitter.

Noch drei Wochen bis zur Schicksalswahl in der Türkei. Der Wahlkampf befindet sich in der heißen Endphase, und bislang waren zwei Entwicklungen durchaus bemerkenswert. Da wäre zum einen der langsame Wahlkampf des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die Massen ließen sich nicht wirklich mitreißen, inhaltlich hat Erdoğan hauptsächlich seine bekannten und jahrelang gepredigten Stehsätze wiedergegeben. Und zum anderen wäre da der schwungvolle Wahlkampf seines als wenig schwungvoll bekannten Herausforderers Kemal Kılıçdaroğlu.

Der 74-Jährige steht seit über einem Jahrzehnt der sozialdemokratischen CHP vor – und hat in dieser Funktion eine Wahl nach der anderen gegen Erdoğans AKP verloren. Er gilt als freundlich, konziliant, nicht korrumpierbar, als aufrechter Demokrat, aber bislang galt er nicht als derjenige, der Erdoğan vom Thron stürzen könnte. Doch diesmal überrascht „Kemal, der Kemalist“. In seinen Videos sitzt er wahlweise in seinem Wohnzimmer oder seiner Küche (die Ausstattung sorgt für skurrile Diskussionen auf sozialen Medien), er zeigt sich eloquent und staatsmännisch, gibt sich bodenständig, volksnah, sogar gewitzt.

„Ein Alevit als Präsident?"

Kılıçdaroğlu hat ein sechs-Parteien-Bündnis hinter sich (von konservativ bis nationalistisch und islamistisch), die prokurdische HDP hat ihm Unterstützung zugesichert, so auch kleinere Linksparteien. Und bislang sind ihm während des Wahlkampfes keine Fehler unterlaufen. In seinen Videos spricht er Grundsatzfragen an, etwa die Kopftuchfrage, da muss die CHP als säkulare Partei der Staatsgründung das Vertrauen der gläubigen Bevölkerungsschicht erst gewinnen. In einer anderen Aufnahme wiederum wendet sich Kılıçdaroğlu an die Kurden, an die „Geschwister“, wie er sagt, verspricht ihnen Anerkennung. Allein, dass dieses Video von den nationalistisch ausgerichteten Parteien in seinem Bündnis mitgetragen wird, ist beachtlich.

Und nun das „Alevi“-Video. Kılıçdaroğlu entstammt einer alevitischen Familie – das ist in der Türkei im Allgemeinen und in der Politik im Speziellen zunächst einmal eine Komplikation. Sein Glauben war freilich bekannt, und ab einem Zeitpunkt des Wahlkampfes hätte die Regierungspartei das Motto „Ein Alevit soll Präsident werden?“ in die Schlacht geworfen, da sind sich viele Beobachter sicher. Also ging Kılıçdaroğlu in die Offensive und war vermutlich selbst vom Ergebnis überrascht. Das Video über seine Identität, über Zugehörigkeiten und Pluralität hat innerhalb kürzester Zeit die Massen erreicht, es gilt jetzt schon als eines der am meisten gesehenen Videos auf Twitter (Stand Montagabend: 106 Millionen).

Die Reaktionen sind hauptsächlich positiv. In einem Land, das die leidvolle Geschichte seiner Minderheiten erst seit Kurzem aufarbeitet, traf dieses Video einen Nerv. So gibt sich Kılıçdaroğlu als den Herausforderer aus einer Minderheit, der die Welten vereinen will. Ein Versöhner, die Mitte, auf die sich alle einigen können. Und so unterschiedlich Erdoğan und Kılıçdaroğlu auch sind – mit genau diesen Vorzeichen ist Erdoğan seinerzeit an die Macht gekommen.