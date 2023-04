Kongo: Hundert Kinder bei Brand verletzt

Das Feuer war kurz nach Beginn des Schultages in einer Mädchenschule in der Stadt Kolwezi ausgebrochen.

Bei einem Brand in einer Mädchenschule in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Behördenangaben rund hundert Kinder verletzt worden. Mindestens 97 Kinder seien in das Krankenhaus eingeliefert worden, teilte am Montag ein Sprecher der Regierung der Provinz Lualaba im Süden des Landes mit. Rund 30 Mädchen hätten sich Knochenbrüche zugezogen. Ein Augenzeuge sagte, die Kinder seien auf der Flucht vor den Flammen vom drei Meter hohen Schuldach gesprungen.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen kurz nach Beginn des Schultages ausgebrochen. Es entstand den Behördenangaben zufolge im Schlafbereich der katholischen Mädchenschule in der Stadt Kolwezi und breitete sich von dort in die Unterrichtsräume aus.

(APA/AFP)