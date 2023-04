Wiens neue Croissant-Zentrale

Die Espresso-Betreiber Michael Novak und Julia Zerzer (von links) mit Konditor Julian Lubinger: Gemeinsam bespielen sie demnächst das Nachbarlokal des Espresso in der Burggasse.

Die Espresso-Betreiber Michael Novak und Julia Zerzer (von links) mit Konditor Julian Lubinger: Gemeinsam bespielen sie demnächst das Nachbarlokal des Espresso in der Burggasse. Jana Madzigon

Das Espresso in der Burggasse bekommt ein Buffet. Das bietet feinste Backwaren – und noch viel mehr: von Salzgurken und Wurst bis zu Plauderei.

Es war eine zufällige Begegnung, die wieder Schwung in eine Idee brachte, die Michael Novak und Julia Zerzer eigentlich schon ad acta gelegt hatten: die, das Nachbarlokal ihres legendären Espresso in der Burggasse zur Greißlerei zu machen. Nun also doch.

Mit dem jungen Patissier Julian Lubinger, den Novak eines Tages im Gastgarten traf, sperren sie demnächst das Espresso-Buffet auf, inklusive Konditorei. Noch ist das ehemalige Zuckerlgeschäft Lollipop, in dem auch Novaks und Zerzers Kinder einst eingekehrt sind, eine Baustelle: Der Boden gehört abgeschliffen, die Wände sind noch nicht gestrichen, Kabel ragen aus dem Boden. Allzu lang soll es aber nicht mehr dauern: Das schöne große Fenster ist schon eingebaut, wenn der Ofen, der Arbeitstisch und der Gärschrank da sind, will Lubinger, der derzeit unter anderem die Lokale im Parlament mit Brot beliefert, im Mai langsam starten. „Da werde ich anfangen zu arbeiten, und da wird die Tür dann auch offen sein.“