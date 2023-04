Zentralmatura 2024 startet ebenfalls am 2. Mai

Die Zentralmatura wird am 2. Mai beginnen. Das soll auch im kommenden Jahr der Fall sein.

Die Zentralmatura soll im kommenden Jahr ebenfalls am 2. Mai beginnen. Das sieht eine von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) erlassene Verordnung vor. 2025 ist der Start dann für den 6. Mai vorgesehen. Für 2024 wurde damit der ursprünglich vorgesehene Zeitplan geändert - im Entwurf der Verordnung war noch ein Start am 29. April 2024 geplant.

Nun beginnt die Zentralmatura 2024 wie auch heuer unmittelbar nach dem Staatsfeiertag am 2. Mai, diesmal allerdings mit den Klausuren in Deutsch. Dann geht es nach einem verlängerten maturafreien Wochenende am 7. Mai mit Mathematik und am 8. Mai mit Englisch weiter. Anschließend sorgt Christi Himmelfahrt wieder für ein langes Wochenende samt Maturapause. Abgeschlossen werden die Prüfungen dann am 13. (Französisch), 14. (Italienisch), 15. (Spanisch und Minderheitensprachen) und 16. Mai (Latein/Griechisch).

Im Jahr darauf wird es dann kompakter: Gleich nach dem Start am 6. Mai 2025 mit Latein/Griechisch folgen die schriftlichen Prüfungen in Deutsch (7. Mai), Mathe (8. Mai) und Englisch (9. Mai). Nach dem Wochenende geht es ebenfalls im Tagestakt weiter: Am 12. Mai wird Französisch abgeprüft, am 13. Mai Spanisch sowie die Minderheitensprachen und am 14. Mai Italienisch.

(APA)