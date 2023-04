Ältere Menschen fühlen sich immer jünger

(c) Getty Images (Lisa Maree Williams)

Ältere Menschen fühlen sich heute deutlich jünger als noch vor ein paar Jahrzehnten. Wer Mitte 60 ist, ist geistig im Schnitt erst Mitte 50.

Schon lange weiß die Forschung, dass das gefühlte und das biologische Alter zwei Paar Schuhe sind. Menschen fühlen sich im Schnitt jünger als sie sind, was sogar mit einem höheren Wohlbefinden einhergeht. Wer sich jünger fühlt, ist im Allgemeinen gesünder und lebt länger. Neu ist, dass sich das Phänomen beschleunigt. Ältere Menschen fühlen sich heute nicht nur jünger als sie sind, sie fühlen sich auch jünger als früher Geborene sich im gleichen Alter gefühlt haben. Psychologinnen und Psychologen um Markus Wettstein von der Humboldt-Universität Berlin haben dazu letzte Woche eine Studie vorgelegt.

Personen des Geburtsjahrgangs 1936 würden sich demnach beispielsweise im Alter von Mitte 60 durchschnittlich siebeneinhalb Jahre jünger fühlen als sie sind. Zehn Jahre später Geborene würden sich im Durchschnitt schon neun Jahre jünger fühlen als sie sind, wenn sie dasselbe Alter erreicht haben, erklärt Studienleiter Wettstein in einer Mitteilung.

Stärkerer Trend bei Frauen

Ausgewertet wurden Daten des Deutschen Alterssurveys, einer bevölkerungsrepräsentativen Studie, die Lebensbedingungen und Entwicklungsprozesse in der zweiten Lebenshälfte untersucht. 24 Jahre lang haben Forschende fast 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 40 und 85 immer wieder zu deren subjektivem Altersempfinden befragt. Was sich abzeichnete, ist eine Art Verjüngungstrend. Die Diskrepanz zwischen gefühltem und tatsächlichem Alter war umso größer, je später die Probandinnen und Probanden zur Welt kamen. Bei Frauen scheint sich das Phänomen etwas stärker beschleunigt zu haben als bei Männern.

Dank medizinischem Fortschritt und besserer Bildung ist die Lebenserwartung der Menschen in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Ältere Menschen fühlen sich häufig fitter und weniger einsam. Allein mit diesen Faktoren lässt sich der Trend allerdings nicht erklären. Es bedarf an weiteren Untersuchungen, so das Team.

(evdin)