Lehrkräfte: Zentrale Plattform für Bewerbungen online

5800 Stellen sind nun bundesweit ausgeschrieben. Für sie sollen nun einheitliche Bewerbungsfristen gelten.

Lehrerinnen und Lehrer, die eine Stelle an einer Schule suchen, können sich ab heute erstmals zentral bewerben. Über die Plattform bewerbung.bildung.gv.at sind für das Schuljahr 2023/24 fast 5800 Stellen ausgeschrieben. Erstmals gibt es außerdem einheitliche Bewerbungsfristen für die offenen Stellen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Bildungsministeriums.

Dadurch soll der Ausschreibungsprozess schneller und transparenter werden. An diesem hatte es in der Vergangenheit immer wieder heftige kritik gegeben - insbesondere im vergangenen Herbst in Wien, wo Hunderte Stellen zu Schulbeginn nicht besetzt waren. Außerdem sollen die Bildungsdirektionen einen besseren Überblick über die Bewerbungslage bekommen, versprach Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag bei einem Termin an der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich.

Fast-Track-Studium gegen Lehrermangel

Im Kontext des aktuellen Lehrermangels studieren dort mittlerweile etwa 30 Prozent in Form eines sogenannten Fast-Track-Studiums, bei dem man im Bachelorstudium mehr Lehrveranstaltungen pro Semester absolvieren und dieses bereits nach vier Semestern abschließen kann.

Aktuell arbeitet das Bildungsministerium an einer generellen Reform der Lehrerausbildung. Die erst 2017/18 verlängerten Studien sollen nun wieder verkürzt werden. Das Bachelorstudium soll ab dem Studienjahr 2024/25 drei statt vier Jahre dauern, das Masterstudium zwei. Für die Primarstufe (v.a. Volksschule) würde die Gesamtdauer damit gleich bleiben, Lehrer der Sekundarstufe (v.a. Mittelschule, AHS, BMHS) würden ein Jahr weniger studieren als jetzt.

(APA/red.)