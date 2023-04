Bundesliga-Lizenz: Grünes Licht für die Austria

Violett soll am Donnerstag die Lizenz für kommende Saison vom Protestkomitee der Liga erhalten. Ist das Antrieb genug, um gegen Sturm Graz zu punkten? Trainer Michael Wimmer glaubt daran.

Am Verteilerkreis wird am Donnerstag sehnsüchtigst der Postbote erwartet. Er soll, erfuhr „Die Presse“, dann den positiven Bescheid des Protestkomitees der Fußball-Bundesliga zustellen. Austria wurde zum dritten Mal in Folge in erster Instanz die Spiellizenz für die neue Saison verweigert, der für diese Agenden zuständige Senat 5 sah vor allem Gewährleistungen einer Kooperationszusage nicht gedeckt.

Es herrschte kurzerhand helle Aufregung im Klub, binnen der Einspruchsfrist weniger Tage mussten Zusagen und – das wird laut kolportiert – bis zu sechs Millionen Euro aufgetrieben werden. Wieder sollen „Freunde der Austria“ als „Bürgen“ Hilfe leisten.