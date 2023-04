Opposition im U-Ausschuss: Aus dem Dreigespann wurden Einzelkämpfer

Die Mandatare Krainer (SPÖ), Krisper (Neos) und Hafenecker (FPÖ) zogen bei den vergangenen U-Ausschüssen oft an einem gemeinsamen Strang.

Die Mandatare Krainer (SPÖ), Krisper (Neos) und Hafenecker (FPÖ) zogen bei den vergangenen U-Ausschüssen oft an einem gemeinsamen Strang. HERBERT PFARRHOFER / APA / pictu

Die Opposition trat zu Beginn des ÖVP-U-Ausschusses noch geeint auf. Zum Schlussakt der Untersuchung, der am Donnerstag im Nationalrat über die Bühne geht, kocht jede Partei wieder ihr eigenes Süppchen. Wie kam es dazu?

Gemeinsam traten sie bei Pressekonferenzen auf, arbeiteten zusammen und taktierten gegen die Konkurrenz: Die Opposition war in den Anfängen des ÖVP–U-Ausschusses noch geeint. Doch wuchs im Verlauf der Untersuchung die Distanz zwischen den Parteien, die Kräfteverhältnisse verschoben sich. Zum Ende des U-Ausschusses, das am Donnerstag mit der Debatte um den Abschlussbericht von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl im Nationalrat besiegelt wird, ist die Ausgangslage für die Opposition verzwickt. Statt gemeinsam an einem Rezept gegen die ÖVP zu werken, kocht jede Partei ihr eigenes Süppchen.

Dabei hatte die Einigkeit zwischen der Opposition lang gehalten. Bereits im Ibiza-U-Ausschuss fokussierten sich SPÖ, FPÖ und Neos auf die ÖVP. Die Vorwürfe gegen blaue Politiker wurden weniger beachtet. Taktisch war das im Jahr 2020 verständlich: Von den Blauen war nichts zu holen, sie litten an den Ibiza-Nachwehen und fuhren eine Wahlschlappe nach der anderen ein. Gegen den in Umfragen und Wahlen davoneilenden Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwies sich der U-Ausschuss hingegen als probates Mittel. Chatprotokolle aus dem ÖVP-Umfeld, diverse neu aufgetauchte Vorwürfe gegen ÖVP-Politiker und ein Verfahren wegen falscher Beweisaussage vor dem U-Ausschuss brachten Kurz dann auch in Bedrängnis.