„Metamorphosen"

Ein Festival im Rausch der Verwandlung – von 4. August bis 17. September verwandelt das 45. Allegro Vivo Festival das Waldviertel in ein pulsierendes Musikviertel.

Das Eröffnungswochenende wartet mit einer Uraufführung auf: Mit Johannes Berauers „Change over time“ Konzert für Violine, Akkordeon und Streichorchester führen Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh, Christian Bakanic und die Academia Allegro Vivo die ZuhörerInnen in neue Klangwelten. Passend zum Leitthema erklingen auch Richard Strauss‘ „Metamorphosen für 23 Solostreicher“, die einst unter dem Eindruck des 2. Weltkrieges entstanden und damit in der Gegenwart traurige Aktualität erfahren. Auch Felix Mendelssohn begleitet uns durch das Festivalgeschehen und ist bei der Eröffnung mit der 10. Streicher-symphonie vertreten.

GastkünstlerInnen wie Benjamin Schmid, Diknu Schneeberger (26.8.Horn), das Sonus Brass Ensemble (15.8. Loisium), das Janoska Ensemble (12.8. Horn), Duo Minerva (2.9. Schönberg), das Kreisler Trio mit Dorothy Khadem-Missagh (3.9. Schloss Ottenstein), das Roland Batik Trio (9.9. Burgschleinitz), Miriam Kutrowatz (14.-17.9. Stift Altenburg) oder das Chaos String Quartett (13.8. Gars) verwandeln die schönsten Stifte, Burgen und Schlösser des Waldviertels in pulsierende Konzertsäle.