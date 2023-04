„J Haydn - Die Jahreszeiten"

Kaum ein Werk gibt Stimmungen, wie Abenddämmerung und Morgenröte oder das Weichen des Winters vor dem Frühling besser wieder, als Joseph Haydns Jahreszeiten.

In musikalischen Bildern beschreibt das Oratorium den Jahresverlauf der Natur und des Menschen, wobei er detailreich Begebenheiten und Stimmungen im Jahreskreis: Die harte Arbeit des Bauern, flimmernde Hitze oder ein herannahendes Gewitter, die wilde Jagd mit schmetternden Hörnern, der sich auflösende Morgennebel, eisige Kälte und den häuslichen Fleiß an langen Abenden – alles gegossen in tonmalerische, unmittelbar verständliche Klänge.

Joseph Haydn, ehemaliger Chorknabe im Stephansdom, schuf mit seinen Jahreszeiten ein zukunftsweisendes Werk. Mit der Thematik der Naturverbundenheit verwies Haydn früh auf die herannahende Epoche der Romantik und inspirierte Komponisten wie Schubert und Weber.

Freuen Sie sich auf Haydns letztes großes Werk mit Cornelia Horak und Daniel Johannsen als Solisten, der Chorakademie Vorarlberg und dem Wiener Domorchester unter der Leitung von Markus Landerer.