Frauen und Männer unterscheiden sich im Gedärm

US-Forscher vermaßen die innere Anatomie von Menschen – und fanden eine erstaunlich große Variabilität.

„Ach! was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!“, rief Friedrich Schiller in einem Spruchgedicht. Er meinte das nicht anatomisch, sondern metaphorisch, die Zeile davor lautet: „Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren.“ Aber es fällt einem doch ein, wenn man liest, was Forscher an der North Carolina in der Zeitschrift „PeerJ“ unter dem Titel „Hidden Diversity“ über „comparative functional morphology“ berichten. Auch weil man sich wundert, dass es nicht schon lang bekannt ist und gelehrt wird: dass sich nämlich die Menschen in der Anatomie ihres Gedärms recht stark voneinander unterscheiden. Stärker als Individuen der anderen untersuchten Arten: Schweine, Frösche, Ratten.

Als besonders stark variabel erwies sich das Lebervolumen, wobei hier Alter und Lebensweise (Ernährung! Alkohol!) sicher eine Rolle spielen. Doch dann kommen gleich Dickdarm und Appendix (Wurmfortsatz des Blinddarms), die Organe also, in denen Bakterien hausen, die bei der Verdauung behilflich sind. Das überrascht nicht, schließlich unterscheiden sich Individuen und Bevölkerungsgruppen darin, wie viel faserreiche Nahrung sie essen. Aber auch in der Länge des Dünndarms gibt es große Unterschiede – wobei offenbar ein kürzerer Dünndarm tendenziell durch einen längeren Dickdarm ausgeglichen wird.