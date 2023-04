Nehammer tüftelt an einer Afrika-Strategie

Der Kanzler lotet bei einer Reise in Angola, Ghana und Ägypten Chancen für die österreichische Wirtschaft aus, insbesondere eine Kooperation bei grüner Energie. Die Regierung arbeitet an einem Afrika-Schwerpunkt.

Die Ehrengarde ist vor dem Präsidentenpalast in Luanda aufmarschiert: Soldaten in weißen, blauen und grünen Uniformen, mit Säbeln und Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten. Die Militärkapelle spielt erst die österreichische Bundeshymne und danach die Hymne Angolas. Gastgeber João Manuel Lourenço und Österreichs Bundeskanzler, Karl Nehammer, schreiten die Ehrengarde ab. Dann ziehen sie sich zu Gesprächen zurück. Dabei geht es um Themen wie wirtschaftliche Kooperation, Klimawandel und den Krieg in der Ukraine.

Er hoffe auf Investitionen österreichischer Firmen in allen Wirtschaftsbereichen, sagte Präsident Lourenço bei einer Pressekonferenz mit Nehammer. Der Staatschef verwies zudem auf ein großes staatliches Projekt Angolas zur Bekämpfung der Dürre im Süden des Landes. Dabei wünscht er sich auch Unterstützung aus Österreich.

„Afrika ist ein Kontinent, der auch für Europas Zukunft wichtig ist“, sagte Nehammer. Als Beispiel nannte er etwa die Gewinnung neuer Ressourcen wie grünen Wasserstoffs. Die EU-Regierungschefs seien übereingekommen, sich wieder stärker Afrika zu widmen. Wichtig sei dabei aber „eine Begegnung auf Augenhöhe, mit Respekt“, so Nehammer.