Mattel stellt erste Barbie mit Down-Syndrom vor

Mattel unveils first Barbie with Down’s syndrome

In der neuen Barbie sollen sich mehr Kinder wiedererkennen, so der Hersteller Mattel. Die Puppe wurde in engere Zusammenarbeit mit Betroffenenverbänden entwickelt.

Eine Barbie mit Down-Syndrom ist erstmals am Markt. Mattel will ihre Produktpalette noch vielfältiger gestalten, nachdem in jüngster Vergangenheit schon eine Barbie mit Hörgerät, eine mit Prothese und eine im Rollstuhl eingeführt wurde.

Auch Frauen in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wurden kürzlich von Mattel nachempfunden, 2016 brachte man eine kurvigere Barbie auf den Markt und Barbies mit unterschiedlichen Hautfarben. Es ist die Reaktion auf eine immer wieder aufflammender Kritik, die Puppe würde keine echten Frauen abbilden.

Mit Betroffenenverbänden gestaltet

Mit dem Neuzugang, der Barbie mit Down-Syndrom, will Mattel „mehr Kindern ermöglichen, sich selbst in Barbie widergespiegelt zu sehen, und Barbie ermöglichen, die Welt um sie herum widerzuspiegeln“. So liest es sich in einer Mitteilung. Die Puppe sei in enger Zusammenarbeit mit Betroffenenverbänden entstanden, um „sicherzustellen, dass die Puppe eine Person mit Down-Syndrom akkurat repräsentiert.“

Sie hat einen Körper, der solchen von Frauen mit Down-Syndrom ähneln soll. Das Gesicht ist runder, der Nasenrücken flach und der Oberkörper etwas länger. Sie trägt eine pinkfarbenen Kette und ein buntes Blumenkleid, dazu an den Unterschenkeln und Füßen pinkfarbene orthopädische Hilfsmittel.

„Das bedeutet so viel für unsere Gemeinschaft, die zum ersten Mal mit einer Barbie spielen kann, die wie sie aussieht“, so die National Down Syndrome Society (NDSS) in einer Mitteilung, die ebenfalls an der Gestaltung beteiligt war. „Diese Barbie sollte uns daran erinnern, dass wir niemals die Macht der Repräsentation unterschätzen sollten.“

