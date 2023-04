Sieben Aktivistinnen und Aktivisten haben sich an der Fahrbahn festgeklebt.

Sieben Aktivistinnen und Aktivisten haben sich an der Fahrbahn festgeklebt.

Man habe damit den internationalen Schwerverkehr zum Erliegen gebracht, so die Bewegung. An die 15.000 Fahrzeuge passieren hier täglich die Grenze.

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich Mittwochfrüh an der Grenzbrücke zwischen Lustenau in Vorarlberg und Au im Schweizer Kanton St. Gallen festgeklebt. Damit habe man den internationalen Schwerverkehr zum Erliegen gebracht, teilt die Organisation mit. Sie kritisiert vor allem der Klimapolitik ÖVP.

Sieben Protestierende klebten sich mit ihren Händen auf der österreichischen Seite der Brücke fest, als der Verkehr sich bereits gestaut habe und gestanden sei. Eine achter Demonstrant habe sich nicht festgeklebt, damit sei für eine Rettungsgasse gesorgt gewesen, betont die "Letzte Generation".

Nadelöhr mitten im Siedlungsgebiet

Der Übergang Lustenau-Au ist ein verkehrstechnisches Nadelöhr mitten im Siedlungsgebiet. Täglich passieren dort über 1350 Lkw und 13.100 Autos die EU-Außengrenze. Schon seit Jahrzehnten wird in Vorarlberg über eine hochrangige Verbindung zwischen den Autobahnnetzen in Österreich und der Schweiz nachgedacht, um die Situation zu verbessern. Die von den Vorarlberger Landtagsparteien - mit Ausnahme der Grünen - angestrebte Bodensee-Schnellstraße S18 kommt aber in frühestens 20 Jahren - wenn überhaupt.

Für die "Letzte Generation" ist Straßenbau allerdings keine Lösung. Noch mehr fossile Infrastruktur vergrößere das Problem, sagte eine Aktivistin. Die Landes- und Bundesregierung müssten endlich einsehen, dass Straßenbau angesichts der Klimakatastrophe ein völlig absurder Irrweg sei.

Die "Junge ÖVP" (JVP) ihrerseits sprach in einer Aussendung von einer "sinnlosen Störaktion" und verwies auf eine kürzlich durchgeführte Baumpflanzaktion. "Während andere noch auf der Straße kleben, macht sich die JVP für echten Umwelt- und Klimaschutz stark", so JVP-Obmann Raphael Wichtl.

