Die Suche nach den besten Büros im Land

Die Einreichfrist endet am 30. Juni. PicMyPlace/Ezat Gamaly

CBRE ruft den „Office of the Year"-Award aus.

Auch heuer wieder ruft der Immobiliendienstleister CBRE den „Office of the Year“-Award aus. Bis 30. Juni können Unternehmen, Architekten und Projektbetreiber ihre Büros einreichen und von einer Expertenjury bewerten lassen. Dabei geht es unter anderem um Kriterien wie Design, Ergonomie, Flexibilität, Innovation und Mitarbeiterfreundlichkeit. Teilnehmen können sowohl Jung- als auch Klein-, Mittel- und Großunternehmen sowie Co-Working-Spaces. Die besten drei Büros Österreichs in jeder der fünf Kategorien werden im Rahmen einer Award-Show im Herbst 2023 ausgezeichnet

„Der Arbeitsplatz ist zu einem der zentralen Themen der Arbeitswelt geworden. Er muss viele Aufgaben erfüllen, vor allem aber muss er ein Ort sein, an dem die Mitarbeitenden gerne zusammenkommen. Daher freuen wir uns schon sehr auf die vielfältigen Einreichungen zum Office of the Year 2023”, betont Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich. (red)

Teilnahmebedingungen sowie weitere Infos finden Sie hier.