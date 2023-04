Der Sozialminister bittet Vertreter der Lebensmittelketten, der Landwirtschaft und der Sozialpartner gemeinsam mit Wirtschaftsforschern zu einem Gespräch, in dem über die hohen Preise beraten wird.

Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Lebensmittel-Gipfel findet am 8. Mai statt. An diesem Datum werden der Ressortchef und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) unter anderem Vertreter der Lebensmittelketten, der Landwirtschaft und der Sozialpartner gemeinsam mit Wirtschaftsforschern zu einem Gespräch bitten, in dem über die hohen Preise beraten wird. Rauch verwies nach dem Ministerrat darauf, dass bei Lebensmitteln die Teuerung überdurchschnittlich sei.

So sei die Inflation gesamt im März bei 9,2 Prozent gelegen. Für Lebensmittel habe sie aber 14,5 Prozent getragen. Zudem gebe es in Österreich deutlich höhere Preise als in Deutschland. Rauch will nun eine Einschätzung, wie es zu dem Phänomen kommt und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Denn in den anderen Bereichen, die finanzschwache Haushalte treffen, dem Heizen und dem Wohnen, habe die Regierung ja bereits Hilfen geleistet.

(APA)