Ryan Gosling hat an seiner (K)Energie für Barbie-Film gezweifelt

Der Protagonist sei zunächst skeptisch gewesen, ob er Ken glaubhaft verkörpern kann. Selbstbräuner und Rollschuhe haben ihm wohl geholfen.

In Las Vegas wurde neues „Barbie“-Filmmaterial gezeigt. Im Ceasers Palace plauderten Regisseurin Greta Gerwig, sowie Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (Ken), anschließend mit der US-Presse über das Filmprojekt. Ein Trailer wurde schon Anfang des Montags veröffentlicht.

Gerwig verriet auf der Colosseum-Bühne, wie sie zu dem Film kam und verwies dabei auf Schauspielerin Margot Robbie. Diese erzählte wiederum von den Tagen am Set, die sich wie ein Dopamin-Rausch anfühlten. Und Gosling? Ryan Gosling bekannte anfängliche Zweifel. An seiner (K)Energie, wie er sie nannte.

Gosling im Ken-Fieber

„Ich muss ehrlich sein, ich kannte Ken bis zu diesem Zeitpunkt nur aus der Ferne. Ich kannte Ken nicht von innen“, so der Schauspieler im vollen Saal. „Ich habe an meiner (K)Energie gezweifelt. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, dass Margot und Greta sie irgendwo aus mir herausgezaubert haben.“ Plötzlich hatte er gebleichtes Haar, rasierte Beine und maßgeschneiderte Neon-Outfits, fuhr mir Rollschuhen am Venice Beach entlang. „Das ist wie ein Fieber über mich gekommen“, erinnert sich der 42-Jährige in pinker Jacke zurück.

Kostüm und Maske dürften demnach hilfreich gewesen sein, wenn auch zunächst ungewohnt. „Ich habe mich gefragt, warum ist da Selbstbräuner auf meinem Leintuch? Warum trage ich Jacken ohne Shirts darunter? Was passiert da gerade?“ Im Saal hätte das für zahlreiche Lacher gesorgt, so zu lesen auf der Branchenplattform „Hollywood Reporter“. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass Barbie und Ken mit echten Menschen besetzt werden, bisher gab es nur animierte Versionen. Mitte Juli kann man die (K)Energie von Gosling im Kino selbst bewerten.

(evdin)