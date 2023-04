Im Hotel "Zuckerfrei" im Mehlspeis-Land Österreich

Im Mehlspeis-Land Österreich scheint der Verzicht auf Zucker ein Ding der Unmöglichkeit. Wie es vom Frühstückskaffee bis zum Menü-Dessert dennoch „ohne“ geht, lehrt man in Bad Schönau.

31 Kilogramm sind keine kleine Menge. Speziell, wenn es nicht um Tragkraft geht, sondern um die Ernährung und die Rede vom jährlichen Zuckerverbrauch ist. Die aktuellen Zahlen des Forums „Land schafft Leben“ bedeuten umgerechnet schließlich die tägliche Aufnahme von 85 Gramm Zucker. Diese Menge zu reduzieren fällt auch bewussten Konsumenten nicht leicht, sobald sie sich in die Wirtshäuser begeben. Des (Ost-)Österreichers Hang, vom Salat bis zu den Tomaten alles leicht zu süßen, ist notorisch. Legendär sind die Erzählungen des TV-Kochs der 1970er-Jahre Helmuth Misak über seine Entwicklung einer bundesweit akzeptablen Tiefkühlparadeissauce: „Einen Kompromiss gab es da nicht; weil bei der Süße herrscht ein echtes Ost-West-Gefälle.“

Doch ausgerechnet im Dreiländereck zwischen Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark geht ein Hotel in der gesamten Küche seit fünf Jahren einen zuckerfreien Weg. Petra und Alfred Weber führen den Viersternbetrieb in der Kurgemeinde Bad Schönau in zweiter Generation. Neben der Verpflegung der Hausgäste in den 34 Zimmern des Hotels Weber gibt es auch im Restaurant „Vitalzeit“ kein Gramm Zucker. „Fredi“ Weber, der auch als Küchenchef fungiert, hat einiges umgekrempelt, seit er 1999 – durch den plötzlichen Tod seines Vaters – früher als geplant daheim übernommen hat. Der „Zucker-Bann“ ist ihm aber eher passiert. „ Jedes Mal, wenn unser Sohn Michael Limonaden trank oder eine Semmel aß, war er plötzlich extrem unruhig“, so der dreifache Vater.