Ich glaube an dich, Afrika

Hauptbild • Botanik. Charakteristisch sind die Baobab-Bäume. Bei Trockenheit holen sich Elefanten Flüssigkeit heraus. • Elliot Paris/Unsplash

Im Norden Tansanias, zwischen dem Gebiet der Massai und dem der Meru, haben zwei Österreicherinnen etwas Außergewöhnliches auf die Beine gestellt.

Bestimmt ist der Freitagsmarkt von Ngarenayuki im Norden Tansanias nicht der größte des Landes, nicht der schönste, nicht der sauberste. Letzteres liegt schon am staubig-schwarzen Untergrund, zurückzuführen auf vorzeitliche Vulkanausbrüche des nahen, 4562 Meter hohen Mount Meru. Der Reiz liegt an den drei Volksgruppen, die am Markt zusammenkommen. Die einheimischen Meru betreiben den größten Marktabschnitt – den für Obst, Gemüse, Getreide, Schalenfrüchte.

Die Massai bieten Rinder und Ziegen feil, mit deren Selbstverbrauch und Handel sie ihr Leben bestreiten. Und die Chagga aus der unweit gelegenen Kilimanjaro-Region, ein klassisches Handelsvolk, haben Textil- und Schuhstände, inklusive selbst gebastelten Sandalenmodellen.

Ngarenayuki bedeutet in der Maa-Sprache der Massai „schwarzes Wasser“. Tatsächlich fließen den Ständen entlang Kanäle mit dunklem, alkalischem, fluor- und eisengesättigtem Wasser, das selbst in gemäßigter Leitungswasserform die Zähne der Einwohner fleckig macht.