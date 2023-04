(c) APA/dpa/Jan Woitas (Jan Woitas)

Am dezenten österreichischen Stand: Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels, bei der Leipziger Buchmesse.

Am dezenten österreichischen Stand: Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels, bei der Leipziger Buchmesse. (c) APA/dpa/Jan Woitas (Jan Woitas)

„Meaoiswiamia“ heißt das Motto des Gastland Österreichs ab 27. April. Dialekt ist auch sonst angesagt – bis zum Nino aus Wien in der Straßenbahn.

Der Slogan – auf Schriftdeutsch: „Mehr als wie wir“ – kommt jedenfalls gut an. Zumindest beim professionellen Publikum, die Leipziger Messe war ja zu Redaktionsschluss noch nicht eröffnet: „Provokant“ sei das, meint ein Kollege vom deutschen Feuilleton. „Stolz, sehr selbstbewusst“, eine Kollegin. Nun, wir wollen auch jenen Leipziger Journalisten nicht unterschlagen, der mit den Schultern zuckte. Damit könne er nichts anfangen. Die vor der Pressekonferenz ausgeteilten Sackerln mit dem Aufdruck des Slogans waren jedenfalls sehr gefragt.

Und auch die Tickets: Karten für Abendveranstaltungen am Rand der Buchmesse, etwa in der Schaubühne Lindenfels, gehen weg wie warme Semmeln. Wer erst jetzt draufkommt, dass er Daniela Strigls und Klaus Kastbergers Literaturkabarett mit Special Guest Nino aus Wien erleben möchte, kommt zu spät. Immerhin kann er den Singer-Songwriter in der Straßenbahn Richtung Messe hören: Er hat für die Leipziger Verkehrsbetriebe ein paar Gsatzerln aufgenommen. Oliver Zille, Direktor der Buchmesse freute sich über das „Wiener Idiom“. Ob er auch Franziska Füchsl verstanden hat? Die oberösterreichische Künstlerin eröffnete die Pressekonferenz mit einer literarischen Fantasie über ein volkstümliches Wiegenlied.