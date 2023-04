Wärmepumpen: Ein Zwölf-Milliarden-Deal wird zum Politikum

(c) Nadine Weigel / dpa / picturedesk.com (Nadine Weigel)

Auch der deutsche Kanzler, Olaf Scholz (SPD), ließ sich gern beim Traditionsbetrieb Viessmann blicken. (c) Nadine Weigel / dpa / picturedesk.com (Nadine Weigel)

Das Zeitalter der Wärmepumpe steht bevor – und das deutsche Familienunternehmen Viessmann verkauft sein Geschäft an den US-Konzern Carrier Global. Droht die Abwanderung der Fabriken? Oder geht es jetzt erst richtig los?

Für Martin Viessmann und seinen Sohn, Maximilian, ist es das Geschäft ihres Lebens. Sie verkaufen ein Kernstück ihres 106 Jahre alten Familienunternehmens, die Sparte „Climate Solutions“. Der Käufer ist ein US-Konzern, der Klimaanlagenbauer Carrier Global.

Was in normalen Zeiten ein normales Geschäft wäre, schaukelt sich zum Politikum hoch. Deutschland soll ab kommendem Jahr verstärkt auf Wärmepumpen umrüsten – und die baut Viessmann auch. Schon wird vor dem Ausverkauf einer Schlüsselindustrie ins Ausland gewarnt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will prüfen lassen, ob „das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient“.

1. Worauf genau haben sich Carrier Global und Viessmann überhaupt geeinigt?