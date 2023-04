Ron DeSantis: Der Mann, der Trump und Biden besiegen will

Casey und Ron DeSantis nach ihrem Termin mit Japans Premier, Fumio Kishida, am Montag in Tokio. Der Auftritt vor Journalisten glitt ins Bizarre ab, nachdem DeSantis nach Donald Trump gefragt wurde.

Ron DeSantis gilt als die Alternative, vor der sich Joe Biden und Donald Trump fürchten sollen. Aber müssen sie das? Ist DeSantis' Stern schon wieder im Sinken?

New York/Tokio/Washington, D. C. Ron DeSantis ist überall, nur nicht in Florida. Wieder einmal. Der Gouverneur des Sunshine State ist auf Tour, nur diesmal nicht in Washington oder New York oder Texas oder Kalifornien, sondern in Japan und Südkorea und Israel und Großbritannien. DeSantis' Welttournee: Der Mann versucht, sein internationales Profil zu schärfen.

Die Auftritte mit den USA verbündeten Regierungschefs und Ministern sagen dabei zweierlei über den republikanischen Politiker aus. Erstens: Der 44-Jährige meint es ernst mit dem Versuch, 2024 ins Weiße Haus einzuziehen. Zweitens: Ob ihm das gelingen wird, ist alles andere als sicher.

Holprige Auftritte

Seit Wochen grübeln Unterstützer, ob DeSantis tatsächlich das Zeug hat, US-Präsident zu werden. Vor allem, weil sein Gegner innerhalb der eigenen Partei Donald Trump heißt. Trump, meinen Beobachter, werde DeSantis im Wahlkampf schlicht zerlegen. DeSantis fehle das Charisma, die rhetorische Gewandtheit, die Strahlkraft. DeSantis' Auftritte im Ausland nähren diese Sorge.