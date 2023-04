Tauben, Ratten als Plage: Was man tun kann

(c) AFP via Getty Images (JOE KLAMAR)

Auf der Suche nach Ursachen: Wieso Tauben Blumentöpfe mögen und warum der U5-Bau mehr Ratten an die Oberfläche bringt.

Sie sind die am meisten gefürchteten Schädlinge in Österreich: Ratten, gefolgt von Bettwanzen, Küchenschaben, Wespen und Mäusen. Das ergab eine Umfrage der Hausbetreuungsfirma Attensam, für die Ende März 500 Menschen im Land befragt wurden.

Geschätzte zwei Millionen Ratten gibt es allein in Wien. „Auf jeden Einwohner kommt ungefähr eine Ratte“, sagt Matthias Hlinka, Schädlingsbekämpfungsmeister, während er am Mittwoch, kurz vor der Umfragepräsentation, an den Ufern des Wienflusses steht. Unterirdisch, im Kanalsystem der Stadt, dort, wo viele Ratten naturgemäß zuhause sind. Auch wenn sich an diesem Tag keine blicken lässt.

Die Zahl ist allerdings nur eine ganz grobe Schätzung. Fest steht, in Wien gibt es, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, eine Rattenverordnung. Regelmäßige Kontrollen sind Pflicht, auch muss ein Rattenbefall gemeldet werden.