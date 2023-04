Fußball: Manchester City gewinnt Titel-Showdown gegen Arsenal mit 4:1

Manchester City verkürzte den Rückstand auf Arsenal mit einem 4:1 auf zwei Punkte und hat zwei Spiele weniger ausgetragen.

Im Gipfeltreffen der Premier League ist dem englischen Fußball-Meister Manchester City mit einem souveränen Sieg gegen Spitzenreiter Arsenal ein großer Schritt Richtung Meistertitel gelungen. Die Mannschaft von Pep Guardiola erteilte den "Gunners" am Mittwochabend mit einem 4:1 (2:0) eine Lehrstunde, wodurch ManCity den Rückstand auf die Londoner auf zwei Punkte verkürzte. Der Titelverteidiger hat aber zwei Partien weniger ausgetragen und insgesamt noch sieben zu spielen.

Im Etihad Stadium ließ ein überragender Kevin de Bruyne die heimischen Fans doppelt jubeln (7., 54.), beide Male nach Vorlage von Erling Haaland. John Stones erhöhte zwischendurch mit einem Kopfball nach Ansicht der Videobilder (45.+1), der Ehrentreffer von Rob Holding (86.) kam zu spät. Haaland sorgte kurz vor Schluss mit seinem 33. Ligator für den Endstand (95.). Für Arsenal war die Pleite beim einzigen Titelkonkurrenten in dieser Saison ein herber Rückschlag auf dem Weg zur ersehnten ersten Meisterschaft seit 2004. Die Truppe von Mikel Arteta wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, zuvor hatte es drei Unentschieden gegeben. In der Liga verlor Arsenal nun gar die letzten 13 Duelle gegen ManCity.

Die "Citizens", nebenbei im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid im Einsatz, bekommen es in der Liga zum Abschluss noch mit Fulham, West Ham United, Leeds United, Everton, Chelsea, Brighton und Brentford zu tun. Arsenal muss am Dienstag im London-Derby zu Chelsea, dazu warten das derzeit drittplatzierte Newcastle United, Brighton, Nottingham Forest und Wolverhampton.

De Bruyne brachte die Guardiola-Elf gegen Arsenal bereits früh mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck in Führung. In der Folge hielten die Gäste aus London die Begegnung zumindest für kurze Zeit offen, ohne jedoch gefährlich zu werden. "So richtig traut sich Arsenal nicht", analysierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Co-Kommentator auf Sky. Dass die Arteta-Truppe nicht völlig unterging, war auch Goalie Aaron Ramsdale zu verdanken. Der Schlussmann hielt seine Elf mit starken Paraden gegen Bernardo Silva (22.) sowie mehrmals gegen Haaland (28., 32., 41., 53.) im Spiel.

Zwischendurch musste auch Arsenal-Verteidiger Ben White mit einer Grätsche im letzten Moment rettend eingreifen (26.). Arsenal war offensiv nicht präsent, hatte aber Pech, dass Ruben Dias nach einem Tritt gegen White von Schiedsrichter Michael Oliver nur die Gelbe Karte kassierte (45.+5). De Bruyne sorgte kurz nach dem Seitenwechsel mit einem überlegten Schuss ins lange Eck nach einem schnellen Angriff für die vorzeitige Entscheidung (54.).

In den weiteren Spielen am Mittwochabend feierte Liverpool einen 2:1-Sieg bei West Ham United nach Rückstand. Mit dem dritten Sieg in Serie kletterten die "Reds" vorübergehend auf Platz sechs. Weiter tief in der Krise steckt Chelsea, die Millionen-Truppe von Interimstrainer Frank Lampard kassierte mit einem 0:2 gegen den FC Brentford die dritte Liga-Niederlage hintereinander und ist damit abgeschlagen Tabellen-Elfter.

(APA)