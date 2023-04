Schlechte Umfragewerte trüben "Konigsdag" und Thronjubiläum

Der niederländische König Willem-Alexander feiert nicht nur seinen 56. Geburtstag, sondern auch sein 10-jähriges Thronjubiläum. Doch schlechte Umfragewerte der Monarchie trüben die Feierlaune.

Die Niederlande sind von Groningen im Norden bis Maastricht im Süden orange gefärbt und mit Luftballons und Fahnen geschmückt: Es ist "Koningsdag" am Donnerstag, das Land feiert den 56. Geburtstag von König Willem-Alexander. Traditionell gehören dazu Flohmärkte, Straßenfeste und Festivals - und natürlich die Farbe der Oranje-Familie. Die königliche Familie wird in Rotterdam mitfeiern.

Für Willem-Alexander ist es ein doppeltes Fest. Denn es ist zugleich sein zehnjähriges Thronjubiläum. Am 30. April 2013 wurde Willem-Alexander in Amsterdam vereidigt, nachdem seine Mutter Beatrix - heute 85 Jahre alt - abgedankt hatte. Über diese Erfahrung berichtete Willem-Alexander anlässlich des Jubiläums auch in einem Podcast.

Kritik am royalen „Jetset-Leben“

Doch die Partylaune der Königsfamilie wird getrübt durch schlechte Umfragewerte. Die Noten für Willem-Alexander und seine Frau Máxima sanken das dritte Jahr in Folge. Weniger als die Hälfte haben noch volles Vertrauen in die Monarchie. Vor zehn Jahren waren das noch etwa drei Viertel. Und nur noch jeder dritte junge Niederländer bis 24 Jahre ist für die Monarchie.

Ein Grund für die schlechten Noten sind Verstöße gegen die Corona-Regeln des Oranje-Paares während der Pandemie. Zum Beispiel jetteten die beiden in eine Ferienvilla nach Griechenland, während die Niederländer zu Hause bleiben sollten. Nach kaum 24 Stunden kehrten sie zwar zurück und sagten in einer TV-Ansprache zerknirscht "Sorry". So ganz wurde ihnen die Entschuldigung aber nicht abgenommen. Wenig später feierte die Familie den Geburtstag von Kronprinzessin Amalia groß - während bei anderen Bürgern die Partys ausfallen mussten. Außerdem klagen Bürger über die hohen Kosten und das "Jetset-Leben" der Oranjes.

Das Königspaar mit den Töchtern Amalia und Ariane. (c) IMAGO/ANP

Der König und seine Familie - seine Frau Máxima, Kronprinzessin Amalia sowie die jüngeren Töchter Alexia und Ariane - werden gegen 11 Uhr in Rotterdam erwartet. Die Hafenstadt präsentiert sich mit einem bunten Programm.

(APA/dpa/red)