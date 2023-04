Die "Wiener Zeitung" druckt ihre eigene Todesanzeige

Auch im Haus "wurden Fehler gemacht", kann man heute in der "Wiener Zeitung“ lesen. (c) Die Presse (Rosa Schmidt-Vierthaler)

Am Donnerstag bestätigt der Nationalrat das Ende des Republiksblatts in seiner bisherigen Form. Die "Wiener Zeitung" reflektiert in ihrem Leitartikel.

Auf der ersten Seite der "Wiener Zeitung“ ist am heutigen Donnerstag eine Todesanzeige zu sehen. Wenn auch eine ohne Kreuz. Darunter ist zu lesen: "Der Nationalrat will heute das Ende der "Wiener Zeitung" als Tageszeitung beschließen." Und dass sich am Aus der Zeitung nichts mehr ändern werde.

Lange Zeit wurde es diskutiert, nun passiert es also: Im Parlament wird am Donnerstag das Aus für die Zeitung in ihrer bisherigen Form beschlossen. Das Republiksblatt, das als älteste Tageszeitung der Welt firmiert, wird bald nur noch online und allenfalls monatlich in Papierform erscheinen. Dass es hierbei nur um die Frage "digital oder Papier" gehe, verneinte der stellvertretende Chefredakteur Thomas Seifert in seinem heutigen Leitartikel. Vielmehr gehe es "darum, den Geist der 'Wiener Zeitung' zu erhalten: eine redaktionelle Haltung, die den Zweifel der Affirmation vorzieht und die Reflexion über die Projektion stellt." Man hätte der Zeitung keine Chance auf eine Weiterentwicklung eingeräumt.

Es wäre aber "zu billig", die Verantwortung für das Ende einzig "der Politik" in die Schuhe zu schieben, ist weiters im Leitartikel zu lesen. Auch im Haus "wurden Fehler gemacht: Der Redaktion ist es nicht gelungen, die Entscheidungsträger für die eigenen Ideen zu begeistern - was nicht zuletzt daran scheiterte, dass Redaktion und Geschäftsführung nicht an einem Strang gezogen haben.“ Was nun aus der Zeitung werden soll, "ist noch unklar". Der österreichische Zeitungsmarkt werde jedenfalls um einen wichtigen Titel ärmer.

Vor rund einer Woche war bekannt geworden, dass Walter Hämmerle, er fungierte von 2018 bis Ende 2022 als Chefredakteur und kämpfte um den Erhalt der Zeitung, sie verlässt. Er gab die Chefredaktion 2022 ab, als klar war, dass die Zeitung fix umgebaut wird.

Manche Mitarbeiter haben die Zeitung verlassen. Wie es mit dem verbliebenen Personal weitergeht, ist noch nicht klar. Die Gewerkschaft warnte, dass es bis zu 100 Kündigungen geben könnte, die Geschäftsführung bezeichnete die Zahl als zu hoch. Die Printausgabe wird wohl Ende Juni eingestellt.

